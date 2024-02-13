“جثة في الشارع”.. الطفلة ملك دفعت حياتها من أجل 200 جنيه وقرط ذهبي

خرجت تتمايل بجسدها الصغير تحمل بين يديها "200 جنيه" تلبي طلب والدتها بإحضار "جبنة" من أجل "ساندوتشات المدرسة".. مر وقت أطول من اللازم دون عودة "ملك" لمنزلها ما أثار القلق في نفوس والدتها خاصة ان البقال قريب ولا يتطلب الذهاب والعودة تلك المدة.

والدة الطفلة ملك اخبرت والدتها بانها خردت ولم تعد لتبدأ رحلة البحث عنها في أرجاء القرية ومنازل الجيران والأقارب وأصدقائها علها ذهبت لاحداهن قبل الذهاب للمدرسة سويا.. ساعات من البحث انتهت بفاجعة بعدما علمت الجدة بخبر اختفاء حفيدتها الحبيبة لتسرع اتجاه منزلها لتفاجئ بجثة حفيدتها الضئيل ملقاة بجوار مستودع انابيب بوتاجاز غارقة في دمائها بسبب نحر عنقها.

صرخات الجدة كانت كفيلة بتجمع الاهالي حولها ووصول نبأ ذبح الطفلة ملك الى والديها لتسود حالة من الذهول والحزن الشديد بين الاهالي بسبب المشهد البشع للطفلة ودمائها التي تلطخ وجهها، في وقت قليل كانت تنتشر قوات الشرطة في مسرح الجريمة وتم فرض كردون أمني لاجراء المعاينة اللازمة للوقوف على الملابسات الكاملة للحادث.

التحريات الأولية كشفت ان الضحية تدعى ملك محمد تبلغ من العمر 10 سنوات خرجت من منزلها متوجهة الى إحدى محال البقالة لشراء متطلبات للمنزل، وكان بحوزتها مبلغ 200 جنيه وترتدي قرط ذهبي الا ان معاينة رجال المباحث اسفرت عن عدم وجود قرطها والمبلغ المالي ما يشير الى احتمالية ارتكاب الجريمة بدافع السرقة.

من جانبها قررت جهات التحقيق بقنا، ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة في مسرح العثور على جثة الطفلة.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد العثور على جثة طفلة في قرية الطويرات بمركز قنا.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة ملك.هـ.م، 10 أعوام، بها ذبح في الرقبة بجوار مستودع بوتاجاز داخل قرية الطويرات في مركز قنا.

وأوضحت التحريات، أن الطفلة المعثور عليها خرجت من المنزل لشراء بعض المتطلبات من أحد محال البقالة، وكان بحوزتها 200 جنيه، وترتدي قرطًا ذهبيًا، ولم يتم العثور على المبلغ المالي أو القرط الذهبي مع جثتها.

وبينت التحريات، أن جدة الطفلة كانت متجهة إلى منزل ابنتها، وعثرت بالصدفة على حفيدتها ملقاة في الشارع، ومسجاة على وجهها، وتبين وجود جرح ذبحي بالرقبة من الأمام، وعدم وجود القرط الذهبي.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر المحضر رقم 722 لسنة 2024 إداري مركز شرطة قنا، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها وضبط المتهمين.