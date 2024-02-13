الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

“جثة في الشارع”.. الطفلة ملك دفعت حياتها من أجل 200 جنيه وقرط ذهبي

الطفلة ملك
الطفلة ملك

خرجت تتمايل بجسدها الصغير تحمل بين يديها "200 جنيه" تلبي طلب والدتها بإحضار "جبنة" من أجل "ساندوتشات المدرسة".. مر وقت أطول من اللازم دون عودة "ملك" لمنزلها ما أثار القلق في نفوس والدتها خاصة ان البقال قريب ولا يتطلب الذهاب والعودة تلك المدة. 

والدة الطفلة ملك اخبرت والدتها بانها خردت ولم تعد لتبدأ رحلة البحث عنها في أرجاء القرية ومنازل الجيران والأقارب وأصدقائها علها ذهبت لاحداهن قبل الذهاب للمدرسة سويا.. ساعات من البحث انتهت بفاجعة بعدما علمت الجدة بخبر اختفاء حفيدتها الحبيبة لتسرع اتجاه منزلها لتفاجئ بجثة حفيدتها الضئيل ملقاة بجوار مستودع انابيب بوتاجاز غارقة في دمائها بسبب نحر عنقها. 

صرخات الجدة كانت كفيلة بتجمع الاهالي حولها ووصول نبأ ذبح الطفلة ملك الى والديها لتسود حالة من الذهول والحزن الشديد بين الاهالي بسبب المشهد البشع للطفلة ودمائها التي تلطخ وجهها، في وقت قليل كانت تنتشر قوات الشرطة في مسرح الجريمة وتم فرض كردون أمني لاجراء المعاينة اللازمة للوقوف على الملابسات الكاملة للحادث. 

التحريات الأولية كشفت ان الضحية تدعى ملك محمد تبلغ من العمر 10 سنوات خرجت من منزلها متوجهة الى إحدى محال البقالة لشراء متطلبات للمنزل، وكان بحوزتها مبلغ 200 جنيه وترتدي قرط ذهبي الا ان معاينة رجال المباحث اسفرت عن عدم وجود قرطها والمبلغ المالي ما يشير الى احتمالية ارتكاب الجريمة بدافع السرقة. 

من جانبها قررت جهات التحقيق بقنا، ندب الطبيب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد سبب الوفاة وطلبت تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة وفحص كاميرات المراقبة في مسرح العثور على جثة الطفلة. 

txt

القصة الكاملة لذبح طفلة بسبب 200 جنيه و"حلق ذهب"

txt

مد أجل الحكم على المتهمين بإنهاء حياة "الطفلة مكة" بالسلام

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك، مدير أمن قنا إخطارًا من غرفة العمليات بورود بلاغ يفيد العثور على جثة طفلة في قرية الطويرات بمركز قنا.

على الفور، انتقلت قوات الأمن والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتبين العثور على جثة ملك.هـ.م، 10 أعوام، بها ذبح في الرقبة بجوار مستودع بوتاجاز داخل قرية الطويرات في مركز قنا.

وأوضحت التحريات، أن الطفلة المعثور عليها خرجت من المنزل لشراء بعض المتطلبات من أحد محال البقالة، وكان بحوزتها 200 جنيه، وترتدي قرطًا ذهبيًا، ولم يتم العثور على المبلغ المالي أو القرط الذهبي مع جثتها.

وبينت التحريات، أن جدة الطفلة كانت متجهة إلى منزل ابنتها، وعثرت بالصدفة على حفيدتها ملقاة في الشارع، ومسجاة على وجهها، وتبين وجود جرح ذبحي بالرقبة من الأمام، وعدم وجود القرط الذهبي.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وحُرر المحضر رقم 722 لسنة 2024 إداري مركز شرطة قنا، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة لكشف ملابساتها وضبط المتهمين. 

من ذبح ملك شراء جبنة لسندوتشات المدرسة 200 جنيه الطبيب الشرعي قنا جثة طفلة الطفلة ملك

الأكثر قراءة

عاجل.. محمد صلاح يشارك فى تدريبات ليفربول بعد تعافيه من الإصابة

عاجل.. نكشف تفاصيل اتفاق اتحاد الكرة مع فيتوريا لإنهاء أزمة الشرط الجزائى

عاجل| "كنا نخشى النظر من النافذة".. ماذا حدث فى رفح بعد القصف الإسرائيلى العنيف؟

ضربة أنهت حياته.. أول صور لـ"محمد صلاح" ضحية طليق ابنة خاله

الرئيس السيسى يستقبل رئيس الوزراء القطرى بحضور اللواء عباس كامل

فايز فرحات: الاجتماع الرباعى بالقاهرة سينهى الأزمة فى غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

محاسن السنوسي

"هيومن رايتس ووتش" لا تعترف بدماء غزة

سيد الابنودى

خزائن مصر

محمود خليل

أمير من «ذهب»

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تصريحات وخلافات.. فجوات بين الموقف الأمريكى والإسرائيلى حول الحرب فى غزة

فلسطين: عقوبات أمريكا وبريطانيا "بلا قيمة" لدى المستعمرين

اليد الذهبية.. كيف أنقذت قوة المستعربين الإسرائيلية رهينتين من أسر حماس؟