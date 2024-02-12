القصة الكاملة لذبح طفلة بسبب 200 جنيه و"حلق ذهب"

طفلة لم يتخطي عمرها الـ 10 سنوات، راحت ضحية 200 جنيها وقرطا ذهبيا بعدما عثر على جثتها بالقرب من مستودع بوتاجاز مذبوحة في محافظة قنا.

أسرة طفلة قنا الصغيرة ظلت تبحث عن الطفلة خلال الساعات القليلة الماضية بعدما اختفت عن منزلهما لساعات، حتي عثر على جثتها ملقاة في الشارع وبها آثار ذبح.

وكشفت التحريات الأولية للأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، حول واقعة العثورعلى جثة تلميذة مذبوحة بقرية الطويرات بقنا،

وتبين من التحريات أن الطفلة كان بحوزتها 200 جنيه وترتدي قرط ذهبي، ولم يتم العثور على المبلغ المالي أو القرط الذهبي، مع الجثة.

وأوضحت التحريات أن الطفلة تدعى ملك هيثم محمد، 10 أعوام، تلميذة بالصف الثالث الابتدائي، خرجت من المنزل مرتدية قرط ذهبي، و200 جنيه، وكانت متوجهة إلى إحدى محال البقالة لشراء متطلبات للمنزل.

وكشفت التحريات الأولية أن جدة الطفلة كانت متجهة إلى منزل ابنتها، وعثرت على حفيدتها ملقاة في الشارع ومسجاة على وجهها، وتبين وجود جرح ذبحي بالرقبة من الامام وعدم وجود القرط الذهبي.

تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر المحضر رقم 722 لسنة 2024 إداري مركز شرطة قنا، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط الجناة، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة.