الأحد 11 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برلماني لـ"الدستور": مستشفى نجع حمادي بادرة خير في قنا خلال العام الجديد

النائب أسامة الهواري
النائب أسامة الهواري

قدَّم النائب أسامة الهواري، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، الشكر للحكومة بعد الجهود التي بُذلت في مستشفى نجع حمادي العام، وجميع مستشفيات شمال محافظة قنا، التي يجري تطويرها.

جاء ذلك خلال تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية والوفد المرافق له، مشروع أعمال إحلال وتجديد مستشفى نجع حمادي العام، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للمشروعات الجاري تنفيذها بالقطاع الصحي بنطاق المحافظة؛ لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، كأحد مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنهوض والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين.

وقال عضو مجلس الشيوخ، لـ"الدستور"، إن مستشفى نجع حمادي العام ستكون بادرة خير في عام 2024، مؤكدًا أنه رغم الوضع الاقتصادي، لكن مستشفيات الصعيد ترى التطوير والنهضة خلال عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار الهواري، إلى أن مستشفى نجع حمادي العام، ستكون مكتملة على أكمل وجه خلال الفترة المقبلة من حضانات وأجههزة طبية على أعلى مستوى وغرف عناية وإفاقة، إلى جانب كونها مجهزة لإجراء مختلف العمليات الجراحية.

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