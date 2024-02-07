الأربعاء 07 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85.77%

محافظ قنا
محافظ قنا

اعتمد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بالمحافظة للعام الدراسي 2023 - 2024 بنسبة نجاح بلغت 85.77%، والإعدادية المهنية بنسبة نجاح بلغت 88.5 %.

وتقدم لامتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية لهذا العام 52702 طالبًا وطالبة حضر منهم 52135 في 9 إدارات تعليمية على مستوى المحافظة حقق النجاح 44717 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 85.77%، وتقدم لتأدية الامتحان 776 طالبا من الإعدادية المهنية حضر منهم 734 حقق النجاح 712 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 97%، وبلغ عدد الطلاب المكفوفين 8 طلاب حضر منهم 7 بنسبة نجاح 87.5% ووبلغ عدد المتقدمين من ضعاف السمع 35 بنسبة نجاح بلغت 88.5%.

من جانبه، أعرب محافظ قنا عن بالغ تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني، كما قدم الشكر للقائمين علي العملية التعليمية بالمحافظة مطالبا بتقديم المزيد من الجهد للارتقاء بالعملية التعليمية.

وكان قد استقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، والدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، صباح اليوم الأربعاء المواطنين لبحث شكاواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا وسمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

وقال عمر عبدالباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن محافظ قنا استقبل 73 مواطنًا من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حدى، حفاظًا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورًا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

من جانبه، وجه محافظ قنا المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، وذلك استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدًا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.

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