الثلاثاء 06 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تعافي 6 مصابين في حادث اطلاق النيران على سرادق عزاء بقنا

اسعاف
اسعاف

تعافى 6 مصابين، وخرجوا من مستشفى ابوتشت المركزي، في حادث إطلاق نار داخل سرادق عزاء في قرية الحسينيات، شمالي محافظة قنا.

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، جهودها لضبط المتهمين في الواقعة.

وكان اللواء مصطفى مبروك درة،  مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ بإصابة 8 أشخاص من 4 عائلات بطلقات نارية داخل عزاء في مركز أبوتشت، بسبب لهو الأطفال.

وأسفر الحادث عن إصابة رفاعي محمد أحمد عيد، 58 عاما، مدير الإدارة الهندسية بفرشوط،  وشقيقه رشيد، 61 عاما، وفايز أبو الوفا أحمد، وعزت عبد الستار عبد الباسط، 19 عاما، وعبد الباسط عبد الغفار عبد الباسط، 27 عاما، وتامر نجيب أحمد، 34 عاما،  وحسام عبد النعيم محمود، 33 عاما، وعصام عبد الحميد محمود، 23 عاما.

وتم نقل المصاب الأول والثالث إلى مستشفى قنا الجامعي، وتعافي باقي المصابين بعد تلقيهم العلاج داخل مستشفى أبوتشت المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

في السياق ذاته، كان قد لقي شاب مصرعه،  وأصيب والده واثنين آخرين، في حادث تصادم بطريق رفاعة - الكرنك بمركز أبوتشت شمالي قنا.

تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  بمصرع شاب، وإصابة والده واثنين آخرين، في حادث تصادم بطريق رفاعة - الكرنك بمركز أبوتشت شمالي قنا.

وأسفر الحادث عن مصرع علاء أحمد محمود عليوة، 18 عاما، وإصابة والده،  مقيمان الكرنك، وإصابة بلال أحمد عبد العاطي، 19 عاما،  و محمد أحمد ابو المجد، 19 عاما، في حادث تصادم بطريق رفاعة - الكرنك

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