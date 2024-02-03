السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يشهد حفل تكريم متطوعي "حياه كريمة" تقديرا لمجهوداتهم خلال 2023

محافظة قنا
محافظة قنا

شهد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، فعاليات الحفل الذى أقامته مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا لتكريم المتطوعين بها تقديرا لجهودهم خلال العام الماضي، وذلك بقصر ثقافة قنا، حضر الحفل الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد، والعميد أحمد عصمت مدير مكتب مؤسسة حياة كريمة بقنا، والعقيد أشرف البغدادى المستشار العسكرى للمحافظة،  والدكتور محمد سعيد نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لتنمية المجتمع وخدمة البيئة، ومحمد عادل عمر، منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمحافظة قنا، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية، والشخصيات العامة.

 

بدأ الحفل، بآيات من الذكر الحكيم، واستعراض اشارة البدء التى أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنشاء مؤسسه حياة كريمه لخدمة أهل مصر والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للفرد في القرى والمحافظات الأشد احتياجا لحياة كريمة، وكذا أهم إنجازات مؤسسه حياة كريمة بقنا لعام 2023. وتضمن الحفل عرض فنى لفرقة قنا القومية للموسيقى العربيه، قدمت من خلالها باقة متميزة من الاغانى الوطنيه.

 

ومن جانبه، توجه محافظ قنا بالشكر والتقدير للقيادة السياسية، على الدعم الدائم والجهود المخلصة لإرثاء قواعد العدالة الاجتماعية وتحقيق الحياة الكريمة فى كافة ربوع الجمهورية، كما هنأ "الداودى" شباب المتطوعين بمؤسسة حياة كريمة فى يوم تكريمهم.


واستعرض محافظ قنا، جهود الدولة فى الارتقاء بحياة المواطنين والعمل على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على أرض قنا من خلال العديد من المبادرات وعلى رأسها مبادرة تطوير الريف المصرى "حياة كريمة" والتى استهدفت 5 مراكز من أصل 9 مراكز، بعدد 19 قرية أم، و87 قرية رئيسية و722 نجع وعزبة، مشيرا إلي أن المواطن القنائي يشعر بحجم الإنجازات التى تحققت بتلك القرى على كافة المستويات والخدمات.


وفى نهاية الحفل تم تكريم متطوعي المبادرة تقديراُ لهم ولدورهم الفعال وكونهم قدوة لغيرهم من الشباب في تشجيع العمل الأهلي التطوعي، والتقاط الصور التذكارية، مع عرض فنى لقصر ثقافة قنا.

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