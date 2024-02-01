الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء عمل لجنة مرضى الجهاز الهضمى والقولون التقرحي بعيادات التأمين الصحي بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن الدكتور أشرف كمال مدير عام فرع جنوب الصعيد للتامين الصحي بقنا، عن بدء العمل بلجنة مرضى الجهاز الهضمى والقولون التقرحي بعيادة سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى والمقرر عقدها مرة من كل أسبوع بداية من شهر فبراير الجاري.

خدمة شريحة كبيرة من المواطنين وتمكينهم من تلقى أعلى مستوى من الخدمات الطبية

يأتي ذلك في إطار ار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالتيسير علي المرضي، وتنظيم العمل بمنظومة التأمين الصحى، والخدمات المستحدثة لتحسين مستوى الخدمة فى هذا القطاع، لخدمة شريحة كبيرة من المواطنين وتمكينهم من تلقى أعلى مستوى من الخدمات الطبية، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة والهيئة العامة للتأمين الصحى برئاسة الدكتور محمد ضاحى.

 تفاصيل عضوية اللجنة

وأضاف كمال، بأن اللجنة تضم فى عضويتها الدكتور محمد تاج الدين سعيد أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى بجامعة جنوب الوادى، والدكتور حمدى محفوظ مصطفى أستاذ الباطنة والجهاز الهضمى بجامعة الأزهر، والدكتور يسرى لطفى شرقاوى مدرس الباطنة والجهاز الهضمى بجامعة جنوب الوادى، والدكتور سعيد محمد سعدالله أخصائى باطنة مقرر اللجنة، مشيرا  إلى أنه سيتم عرض المرضى على استشارى الكبد والجهاز الهضمى لطلب الفحوصات، وتحويل الحالات التى تحتاج إلى العلاج البيولوجى إلى لجنة القولون التقرحى لتقييم الحالة وتأهيلها للعرض على اللجنة العليا، فيما يتم عمل قرار ثلاثى للعرض على اللجنة العليا بالنسبة للحالات التى تحتاج إلى العلاج المناعى ( Cellecept - Neoral - azathioprine).

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