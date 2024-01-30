الإعلان عن مسابقة الأم المثالية في قنا.. التفاصيل والشروط

أعلنت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام محافظة قنا، عن تنظيم مسابقة لاختيار الأم المثالية، تحت رعاية اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وذلك من الموظفات والعاملات بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز التسعة تقديرًا مرحبا لتضحياتهن

وأوضحت حنان صابر، مديرة الوحدة، أن مسابقة الأم المثالية تأتى تزامنًا مع احتفالية الدولة بتكريم المرأة المصرية يوم "16مارس"، من كل عام، مشيرة إلى أنه يشترط أن تكون الأم المرشحة تعمل بالديوان العام أو الوحدات المحلية وأن يكون لها قصة عطاء واضحة، خاصة المرأة المعيلة بتصنيفاتها المختلفة.

وأضافت أن المستندات المطلوبة للتقدم بالمسابقة تضم بيان حالة وظيفية مختوم، وقصة عطاء واضحة، وصورة شخصية، وصورة بطاقة الرقم القومى للأم المرشحة وللأبناء وشهادات الميلاد للأولاد القصر، صورة قسيمة الزواج أو شهادة وفاة الزوج، والمؤهلات الدراسية للأبناء، الشهادة المرضية في حالة مرض الزوج أو أحد أفراد الأسرة، وصورة معتمدة من شهادة التأهيل للأم ذات الإعاقة أو الأبناء من ذوى الإعاقة، ورقم تليفون.

شروط التقديم بمسابقة الأم المثالية

الجدير بالذكر أنه على من ترغب في التقدم للمسابقة تسليم الملف الخاص بها بوحدة تكافؤ الفرص والوحدات التابعة لها بمجالس المدن وذلك بدءا من اليوم الإثنين 31 يناير الجاري وحتى يوم 27 فبراير.

وكان قد أعلن عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن أن محافظ قنا، استقبل 70 مواطنل من مختلف مراكز المحافظة، وعقد لقاءات فردية مع كل مواطن على حده، حفاظا على خصوصية الشكوى، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، وبما لا يُخل باللوائح والقوانين.

ومن جهته، وجه محافظ قنا، المسئولين بسرعة فحص شكاوى وطلبات المواطنين التي تتعلق بطلبات المساعدات، أو معاش تكافل وكرامة التي تقدم بها المواطنين الأولى بالرعاية، استمرارا لجهود الدولة التي تبذلها بشأن الحماية الاجتماعية وتقديم الدعم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، مؤكدا أن جميع الجهات الحكومية المحلية تقوم بالبت وإزالة أسباب الشكاوى التي يتم إرسالها إليها في وقت قياسي، وهو ما ساهم في تحسين معدلات الإنجاز وتطور مستويات الأداء في حل الشكاوى.