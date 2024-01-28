الأحد 28 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على سيدة في قنا بتهمة النصب على المواطنين باستخدام الدولار

حمله امنيه
حمله امنيه

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية، القبض على سيدة متهمة في قضيتين سرقة بالإكراه، ونصب باستخدام الدولارات داخل إحدى قرى نقادة، غربي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة بشن حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون، والهاربين من أحكام قضائية في قرى دائرة المركز.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة العقيد مصطفى بكرة، رئيس فرع البحث الجنائى جنوب قنا، والرائد أحمد هشام من ضبط سيدة  في العشرينات من عمرها عليها جنايتين سرقة بالإكراه ونصب باستخدام الدولارات في مركز نقادة، وسبق حبسها عام في قضية نصب بالدولارات.

تحرر محضربالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

قنا امن قنا مركز نقادة وزارة الداخلية محافظة قنا

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