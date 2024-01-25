إصابة خمسيني ونجله بطلق ناري على يد نجل شقيقه بسبب خلافات على الميراث بقنا

أصيب خمسيني ونجله، اليوم الخميس، بطلق ناري على يد نجل شقيقه بسبب خلافات على الميراث في مركز قفط جنوبي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قفط، يفيد بإصابة شخص خمسيني ونجله بطلقات نارية في بندر قفط.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة قفط برئاسة الرائد إسلام عزت، رئيس المباحث وتبين بعد الفحص إصابة "عبدالناصر. يبلغ من العمر 50 عامًا، ونجله مصطفى يبلغ من العمر 27 عامًا، على يد نجل شقيقه المصاب بالضرب بعصا شوم يُدعى "ي.أ.ع، وتم القبض عليه بسبب تعديه على عمه ونجله بطلقات نارية خرطوش بسبب خلافات على الميراث ببندر قفط.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى قفط التعليمي ومنها تقرر تحويلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لخطورة حالتهم الصحية وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.