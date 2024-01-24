الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب لعب العيال ..قتل جاره بـ5 طعنات فى قنا

جثة
جثة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، القبض على قاتل جاره بـ5 طعنات آلة حادة "مطواة" بسبب لعب الأطفال في الشارع داخل عزبة حامد، التابعة لبندر قنا.

 

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من قسم قنا برئاسة المقدم محمد بهاء، مأمور القسم، يفيد بنشوب مشاجرة بين أسرتين جيران أسفرت عن مقتل الشاب إبراهيم.ع.م، في الثلاثينيات من العمر على يد جاره في عزبة حامد بدائرة القسم.

 

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث قسم قنا إلى مكان الواقعة، وتم القبض على "م.ع"  المتهم في ارتكاب الجريمة وقتل جاره بسبب مشاجرة نشبت بينهما على لعب الأطفال الذين كسروا زجاج الشيشة بالأحجار التي كانوا يلقونها على بعضهم، وعندما ذهب والد المجني عليه لمعاتبة جيرانه، حدثت مشادة بينهم فجاء نجله مدافعًا عن والده فقُتل على يد المتهم بـ5 طعنات سلاح أبيض "مطواة".

 

تم القبض على المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

 

 

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