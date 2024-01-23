الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

«بيطري قنا» يعلن عن قافلة بيطرية لمركز نقادة جنوب المحافظة..غدا

قافلة بيطرية
قافلة بيطرية


أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن مديرية الطب البيطري تنظم قافلة علاجية بيطرية بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة، غدا الاربعاء، لتقديم أوجه الرعاية البيطرية للماشية وتقديم العلاج اللازم لها. 


وأضاف عبد الباقي، بأن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، وجه بضرورة تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية.

ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطري بقنا إن القافلة العلاجية البيطرية تشمل تخصصات "امراض الباطنة والمعدية وعلاج التهاب الضرع والعلاج التناسلي والتلقيح الصناعي والسونار وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والجراحة والدواجن وكافة التخصصات العلاجية البيطرية" وذلك مساهمة في خدمة صغار المربين وحفاظا على الثروة الحيوانية وتنميتها، بالإضافة الى تنظيم ندوات ارشادية وتوعوية بيطرية لجميع المواطنين والمربين.
موضحًا أن الخطة تم وضعها ليستفيد بها أكبر قدر من المُربين للماشية في قرية دنفيق  للحفاظ على الثروة الحيوانية والداجنة وتقديم خدمات أفضل للمربين من خلال الإدارات البيطرية بكافة مراكز المحافظة وقيامها بعمليات التحصين من الأمراض المختلفة وتنظيم الندوات الارشادية.

في سياق أخر، كان قد استقبل اللواء أشرف الداودي، الدكتور حازم عمر نائبه، صباح اليوم الثلاثاء المواطنين بمكتبهما، لبحث شكواهم، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية بتلك الشكاوى، يأتي ذلك في إطار حرص محافظ قنا على التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، سعيا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وتوطيد جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، بحضور سمية حسن مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.
 

و قال عبد الباقي المتحدث الرسمي للمحافظة، إن 90 مواطنا من مختلف المراكز، استمع  اللواء أشرف الداودي خلال لقاءات فردية لشكواهم، وتم مراجعة مضمون الشكاوى واستيفاء متطلبات فحصها، وإرسالها فورا لجهات الاختصاص المختلفة للبت فيها ووضع الحلول المناسبة لها بما يحقق مصلحة المواطن، ولا يُخل باللوائح والقوانين.

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