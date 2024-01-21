الأحد 21 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يهنئ السيسي بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

محافظ قنا
محافظ قنا

بعث اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ72 لعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير، متمنيًا دوام التوفيق والسداد لمصرنا الغالية، والاستقرار والأمان والخير والسلام.

وجاء في نص البرقية: "يسعدني ويشرفني أن أرفع لفخامتكم اصدق التهاني القلبية بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة قنا بمناسبة أعياد الشرطة، وبمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير التي قادها شباب مخلصون متطلعون لمستقبل وواقع أفضل، داعيًا الله عزوجل أن يعيد هذه الأيام على فخامتكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظكم الله لمصر زعيمًا وقائدًا لمسيرتها نحو المجد والرفعة والرفاهية وأن يحفظ مصر بكم". 


كما أرسل محافظ قنا برقيات تهنئة للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية، أكد خلالها تقدير الشعب المصري لجهود رجال الشرطة المخلصين في حماية الجبهة الداخلية والسهر على أمن وأمان المواطنين بكل الصدق والإخلاص والتفاني وتضحياتهم إلى جانب رجال القوات المسلحة في سبيل استقرار الوطن وحمايته.


ودعا "الداودي" جموع الشعب المصري إلى بذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لنواصل تنفيذ خطة التنمية المستدامة وإستراتيجية مصر2030 في ظل رؤية مستنيرة لقيادة سياسية حكيمة قادرة على وضع مصر في مصاف الدول المتقدمة. 

وكان قد وافق اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، على السماح لسيارتين ميكروباص علي مدار اليوم لنقل ركاب مركزى قفط وقوص من أمام مسجد سيدى عبد الرحيم بالتتابع لمنع التكدس فى المنطقة مع اثبات الحضور في موقفيّ قفط وقوص بمنطقة "بورة الضبعة" خلف مسجد سيدي عبدالرحيم القنائي، وذلك تيسيرًا على الركاب ورفع المعاناة عنهم مع الحفاظ على السيولة المرورية بالمنطقة.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير ورفع كفاءة منظومة مواقف السرفيس بالمحافظة للقضاء على المواقف العشوائية وما تسببه من زحام مروري والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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