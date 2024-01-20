السبت 20 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية

الدكتور حازم عمر
الدكتور حازم عمر

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة وذلك لاختيار مديري الإدارات الفرعية لإدارة الشباب بمراكز المحافظة التسعة لمديرية الشباب والرياضة والتي تضمنت في عضويتها حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد يوسف الراوي مدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والدكتورة هبة القاضي، اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

من جهته، أوضح نائب محافظ قنا، أن عدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف 17 متقدمًا، تم إجراء مقابلات شخصية لهم لاختيار الأنسب من بينهم وذلك بهدف ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بالمحافظة وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري بالوحدات المحلية للمراكز والقرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف عمر، أن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين. 

حازم عمر نائب محافظ قنا تعليم محافظة قنا ديوان عام محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا قنا

مواد متعلقة

حصاد أنشطة وفعاليات وزارة العمل خلال إسبوع.." انفوجراف"

الحصاد الأسبوعى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.. إنفوجراف

لتعطل حركة السياحة.. بيت لحم تتكبد خسائر بالملايين بسبب العدوان الإسرائيلى

حصاد أنشطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

أبرز أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال إسبوع.. إنفوجراف

بخط يده.. مذكرات سعد فخري عبدالنور محامي طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

الأكثر قراءة

نكشف سبب استبعاد كولر خماسى الأهلى من رحلة الإمارات

المباريات المنقولة على التلفزيون الجزائري.. 17 مباراة تبثها القناة

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

بقيادة مصر.. تفاصيل المبادرة العربية لمستقبل غزة وإعادة إعمارها

من هو البلجيكى كارل هويفكينز المرشح الأقرب لتدريب الزمالك؟

غرامة وغلق.. أحكام جديدة في قضية وفاة "الطفل أيوب" بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

علي سعدة

طوفان الاقصي.. ماذا بعد؟؟

جلال حمام

اعتراف إسرائيل بالفشل.. مقابل إطلاق رهائنها

عبدالوهاب داود

كواباتا.. كبير كُتاب اليابان.. الباحث عن تجميل الموت

أحمد المريخي

أسرار وسط البلد على مائدة «سفرجى الملوك»

صفاء النجار

ملتقى أكادير للرواية.. أيام من السحر المغربى «2»

ماجد حبته

شرف «بنزيما» وسمعته

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا بالخليل.. ومستعمروه يعتدون على ممتلكات فى مسافر يطا

أيام الحرب في إسرائيل.. زيارة لمكتبات تل أبيب

محاكمة على طريقة «أيخمان»