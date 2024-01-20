نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية

ترأس الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحافظة وذلك لاختيار مديري الإدارات الفرعية لإدارة الشباب بمراكز المحافظة التسعة لمديرية الشباب والرياضة والتي تضمنت في عضويتها حسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، محمد عبدالرحيم مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمد يوسف الراوي مدير مديرية التنظيم والإدارة بقنا، وحمدي حسين، المدير المالي والإداري بديوان عام المحافظة وأحمد أبو المجد مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان العام وأحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، والدكتورة هبة القاضي، اللغة الإنجليزية بجامعة جنوب الوادي.

من جهته، أوضح نائب محافظ قنا، أن عدد المتقدمين لشغل تلك الوظائف 17 متقدمًا، تم إجراء مقابلات شخصية لهم لاختيار الأنسب من بينهم وذلك بهدف ضخ دماء جديدة للجهاز التنفيذي بالمحافظة وتصعيد الكوادر الشابة التي تمتلك قدرات قيادية لتنمية العمل الإداري بالوحدات المحلية للمراكز والقرى وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، نحو تمكين الشباب وتطوير الجهاز الإداري بالدولة.

وأضاف عمر، أن المحافظة حريصة على تطبيق مبادئ الكفاءة والشفافية والعدالة في اختيار القيادات الجديدة وذلك طبقا للقواعد والمعايير والشروط المُقررة بما يتيح اختيار العناصر المؤهلة ممن لديهم القدرة على تطوير العمل والأداء وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.