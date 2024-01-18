الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير 4 مستشفيات

محافظ قنا
محافظ قنا

وجه اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بسرعة الانتهاء من أعمال التشطبيات النهائية وتوصيل جميع المرافق لمستشفيات نجع حمادي العام ودشنا وأبوتشت المركزي وقنا الجديدة من الكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عفده، لمتابعة الموقف التنفيذي  لمشروع تطوير المستشفيات. 

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ،وحسام حمودة السكرتير العام،والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور محمد بدران مدير مديرية الشئون الصحية، وعبداللاه خبير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، واشرف انور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، وممثل الشركة المنفذة لمشروع التطوير.

محافظ قنا يتابع معدلات تنفيذ المستشفيات

ومن جانبه قال عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي باسم محافظة قنا، إن محافظ قنا يتابع عن كسب معدلات تنفيذ المستشفيات، مع تقديم جميع أوجه الدعم للشركات المنفذة، وتذليل أي معوقات أمامها، في ظل اهتمام الدولة الكبير بالقطاع الصحي، باعتباره أحد أهم الملفات الهامة والحيوية التي تخدم حياة المواطنين.

وكان استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ونائبه الدكتور حازم عمر، صباح اليوم، 91 مواطنًا للاستماع لشكواهم عن قرب، والاستجابة السريعة لمطالبهم، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية، بهدف تحقيق الأمن الاجتماعي والحياة الكريمة لهم، وإعطاء كل ذي حق حقه وتبسيط الإجراءات المتعلقة بمعاملاتهم في ظل ما تسمح به اللوائح والأنظمة الحكومية، بحضور حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وسمية حسن، مدير إدارة تشغيل الشباب بالمحافظة.

قنا أشرف الداودي محافظ قنا محافظ قنا محافظة قنا المستشفيات

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