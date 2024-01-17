وكيل تعليم قنا يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بتحقيق أقصى درجات الانضباط والالتزام بامتحانات الشهادة الإعدادية بقنا التي بدأت اليوم وتستمر حتى يوم ٢٤ يناير، تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ووفاء رشاد، مدير عام إدارة قنا التعليمية، لجنتيّ امتحان الشهادة الإعدادية بمدرستيِّ الشهيد العميد محمد جمال نصاري الإعدادية بنين وسيدي عبد الرحيم الإعدادية بنات.

وأكد الوكيل، التزام اللجان بفتح مظاريف الأسئلة المؤمنة من قبل الملاحظين داخل اللجنة، وتوقيعهم على محضر فتح مظاريف الأسئلة بعد التأكد من سلامة المظروف وعدم العبث به قبل وصوله إلى اللجنة.

كما اطمأن الوكيل من الطلاب والطالبات الممتحنين عن مناسبة امتحان مادة اللغة العربية لما تم دراسته، وتوفير كل ما يعين الطلاب على أداء الامتحان في جو من الهدوء والالتزام.

وشدد السيد، على تطبيق إجراءات تأمين اللجان بغلق الأبواب وعدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة، وتابع موقف المنتدبين للعمل باللجان ولفت إلى سد العجز من خلال الإدارات بالانتداب المحلي بعد تحرير التعهد اللازم بعدم وجود موانع قانونية.

كما استأنف الدكتور محمد متابعته من خلال إدارة غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام المديرية، والتي تتواصل بشكل متتابع وفوري مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية، وتأكد من عدم حدوث ما يؤثر على انتظام أعمال الامتحانات بالمحافظة في الفترتين الأولى والثانية والتي يمتحن بها الطلاب مادة تكنولوجيا المعلومات.