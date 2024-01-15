النائب أسامة الهوارى رئيسًا للهيئة البرلمانية لنواب مجلس الشيوخ فى قنا

اختار حزب مستقبل وطن النائب أسامة الهوارى، عضو مجلس الشيوخ، رئيسًا للهيئة البرلمانية لنواب مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، وذلك عقب الاجتماع الذي نظمته الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، لرؤساء الهيئات البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ في المحافظات، لمناقشة خطة العمل خلال المرحلة المقبلة.

ومن جانبه تقدم عضو مجلس الشيوخ بمحافظة قنا، بالشكر لقيادة حزب مستقبل وطن على حسن الثقة والتقدير بعد اختياره رئيسًا للهيئة البرلمانية لنواب الشيوخ في محافظة قنا، قائلًا: "سنظل دائمًا في خدمة الوطن والمواطن بجميع أنحاء مدن ومراكز المحافظة".