الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بسبب خلاف على سعر "بقرة".. مصرع تاجر مواشي في قنا

اعتداء بشومة
اعتداء بشومة

لفظ  تاجر مواشي، أنفاسه الأخيرة، متأثرًا بإصابته بكسر في الجمجمة، بعد إصابته بشومة على رأسه بسبب خلافات مع آخر على سعر بقرة، بمركز فرشوط شمالي قنا.

 

وكان اللواء مصطفى مبروك درة، مدير أمن قنا، تلقى  إخطارًا بإصابة بركات محمد، 40 عاما، تاجر مواشي، بعد إصابته بكسر في الجمجمة وتجمع دموي، في مشاجرة بالشوم والعصا مع آخر بسبب خلافات بينهما على سعر بقرة، بمركز فرشوط.

جرى نقل المصاب إلى المستشفى، وتوفي بعد أسبوع متأثرا بإصابته، وتم ضبط المتهم الرئيسي في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات

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