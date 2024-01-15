الإثنين 15 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الداودي" يتفقد محطة تداول الحاويات بميناء سفاجا البحرى

جانب من الحدث
جانب من الحدث

زار اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ميناء سفاجا البحرى بمحافظة البحر الأحمر، في استجابة سريعة بإقامة محطة لتداول الحاويات بميناء سفاجا البحرى، لتسهيل تصدير منتجات المناطق الصناعية بالمحافظة.

وكان في استقباله اللواء أركان حرب مهندس عبد الرحيم محمد حميد  رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، واللواء بحرى أركان حرب ياسر عبد الفتاح رئيس الادارة المركزية لميناء سفاجا البحري ولفيف من قيادات الهيئة، تاتي الزيارة بهدف تعزيز اوجه الاستفادة المثلي من الميناء في خدمة قطاع الاستثمار بالمحافظة لا سيما بعد اعمال التطوير التي شهدها الميناء مؤخرا.

ضم الوفد المرافق لمحافظ قنا، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادى،  و النائب أحمد عبد الماجد الاحمر عضو مجلس الشيوخ ولفيف من رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية بالمحافظة وكبار المستثمرين.

بدأ اللقاء بكلمة رئيس الهيئة العامة لموانئ البحر الاحمر الذى استعرض فيها جهود الدولة المصرية  في تطوير الموانئ البحرية مثل ميناء سفاجا  وميناء الغردقة ونويبع وغيرها. مشيرا أن الهيئة يتبعها العديد من الموانئ البحرية التي تمتد علي سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة والتى تتميز بموقع متميز في مسار التجارة العالمية وتشرف علي العديد من الموانئ التخصصية (بترولية- تعدينية- سياحية).

فيما شكر محافظ قنا رئيس الهيئة علي حسن الاستقبال وثمن الجهد المبذول من هيئة الموانئ في تطوير الموانئ التابعة لها لمواكبة التطورات وتلبية احتياجات المستثمرين في مختلف القطاعات مما ينعش مناخ الاستثمار في محافظة قنا والمحافظات المجاورة.

ومن جانبه أوضح رئيس الادارة المركزية لميناء سفاجا البحري، أن تطوير ميناء سفاجا يأتى تنفيذا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بهدف جعل مصر مركزا عالميا من مراكز التجارة واللوجستيات، مضيفا أن الميناء يقع على الساحل الغربى للبحر الأحمر وهو عبارة عن خليج طبيعى على مسافة 60 كم جنوب الغردقة على مسافة 225 ميل بحرى جنوب ميناء السويس وهذا الخليج الطبيعى  محمي من الجهة الشرقية والشمالية حماية طبيعية بجزيرة سفاجا كما أنه محمي من الجهة الغربية من الرياح السائدة بواسطة الجبال ويسمح بإستقبال السفن كبيرة الغاطس. 

وعلي هامش اللقاء تم فتح باب النقاش مع المستثمرين حول مستقبل الاستيراد والتصدير في ظل تطوير الميناء.

وفي الختام تبادل محافظ قنا واللواء اركان حرب مهندس عبد الرحيم محمد حميد الدروع التذكارية، حيث أهدى «الداودي» درع المحافظة للواء عبد الرحيم محمد تقديرًا له على جهده في تطوير الموانئ مما يعزز فرص الاستثمار لابناء الصعيد ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، كما أهدى اللواء عبد الرحيم درع للمحافظ على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة وتشجيع الاستثمار بتوفير  مناخ استثماري جاذب بالمحافظة.

محافظ قنا محافظة قنا قنا نجع حمادي البحر الاحمر

مواد متعلقة

محافظ قنا يبحث آليات التنسيق المشترك لإقامة "قافلة ستر وعافية الشاملة"

اللجنة الدائمة لاختيار الوظائف القيادية تجدد الثقة لعدد من المسئولين بقنا

محافظ قنا يشهد أداء اليمين لمدير التعليم العام

لـ 28806 طالبا.. انطلاق امتحانات المرحلة الثانوية في قنا

طالبات نجع حمادي يتصدرن نتيجة "أنشطة اللغة العربية لطلاب التعليم الفني" بقنا

القضاء الإدارى يرفض دعوى "النائبة" صاحبة واقعة الغش

الأكثر قراءة

"ذا بيست".. مبابى وميسى وهالاند يتنافسون على جائزة أفضل لاعب بالعالم

أسعار البنزين اليوم الأحد 14 يناير 2024 في مصر

عاجل.. كولر يرفض الاكتفاء بصفقتين ويحدد مطالبه فى انتقالات يناير

عاجل.. التفاصيل الكاملة لاتفاقيات الشركات السياحية مع السعودية بشأن موسم الحج

قرار من المحكمة بشأن طعن حسام المندوه الحسيني على استبعاده من مجلس الزمالك

الوظائف المتاحة في مسابقة وزارة العدل 2024 وكيفية التقديم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

سيطرة كاملة

جلال حمام

إسرائيل.. تاريخ من الأكاذيب

خالد حريب

حدود مصر وحدود الآخرين

محمد رفعت

أكاذيب بنى صهيون

القس. رفعت فكرى

البالون.. وفنون الحياة!!

وائل لطفي

صهاينة الداخل

محمود خليل

قارب شيحة.. والحشاشون

ماجد حبته

مصر والصين.. وفلسطين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

دهس وطعن وسقوط قتلى.. القصة الكاملة لعملية رعنانا فى تل أبيب (صور)

إصابة 4 فلسطينيين بينهم طفلان بالرصاص واعتقال آخر خلال اقتحام الاحتلال مدينة نابلس

نادى الأسير: الاحتلال ينفذ سرقات ويستولى على أموال وذهب ومقتنيات عائلات المعتقلين