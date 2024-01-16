وكيل "تعليم قنا" يشدد على انضباط لجان امتحانات الصف الأول الثانوي

تفقد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، لجان امتحانات النقل للصف الأول الثانوي بمدرستي أبوبكر الصديق الثانوية بنين وفاطمة الزهراء الثانوية بنات، التابعتين لإدارة قنا التعليمية.

أكد مدير تعليم قنا على انضباط اللجان وتمكن الطلاب المنتظمين من الدخول إلى المنظومة بسهولة، بينما أدى طلاب الخدمات بأبوبكر الصديق امتحاناتهم ورقيا، واستفسر من الطلاب عن مستوى أسئلة امتحان مادة اللغة الإنجليزية ووضوحها.

ولفت إلى توفير بيئة آمنة ومراعاة التباعد بين الطلاب وتطبيق كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات حرصا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين أثناء إجراء الامتحانات.

القواعد واللوائح والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات

ووجه السيد بضرورة الالتزام بجميع القواعد واللوائح والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والانضباط والنظام داخل اللجان، وتوفير الجو الهادئ لأداء الامتحانات للطلاب مع مراعاة التهوية والإضاءة الجيدة والحفاظ على النظافة العامة، وتوفير المناخ اللازم، لسير عملية الامتحان بشكل لائق يتيح للطلاب أداء الامتحانات بسهولة ويسر، وشدد على إرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات بكل إدارة تعليمية، وعدم السماح للطلاب والملاحظين والمراقبين العاملين باللجنة اصطحاب المحمول داخل لجان الامتحان.

في سياق أخر، شدد محمد السيد على مواجهة كل أنواع وصور الغش خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الأعدادية ومنع دخول أجهزة الهاتف المحمول والأجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب أو الملاحظين.

جاء ذلك خلال الأجتماع الذي عقده أمس الإثنين للمستهدفين من رؤساء لجان الشهادة الإعدادية للإدارات التعليمية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2023-2024م بقاعة قصر ثقافة قنا، لمناقشة الاستعدادات الخاصة بامتحانات الشهادة الإعدادية والتي تبدأ الأربعاء 17 يناير وتستمر حتى 24 يناير الجاري.