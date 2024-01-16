الثلاثاء 16 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وكيل "تعليم قنا" يترأس لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مسئولى أنشطة التوكاتسو

الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

ترأس الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الثلاثاء، لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مسئولي أنشطة التوكاتسو بالمديرية، وبحضور أعضاء اللجنة المشكلة. 


يأتى ذلك وفقا لما أعلنته وحدة المدارس المصرية اليابانية بوزارة التربية والتعليم، عن فتح باب التقدم لترشيح عدد من مسئولي أنشطة التوكاتسو لمتابعة تطبيق تلك الأنشطة بالمدارس المصرية اليابانية والمدارس الحكومية بالمحافظة.


ضمت لجنة المقابلات كلا من منال عبدالوهاب وكيل المديرية ومحمد حمدان مدير إدارة شئون العاملين، وخالد هاشم مدير إدارة الشئون القانونية، وحمدى بخيت مدير تنسيق التعليم الابتدائي، وعادل صابر موجه عام اللغة الإنجليزية، وعبدالحميد سعد موجه عام الحاسب الآلي، والدكتورة منى دندراوى منسق المدارس المصرية اليابانية بالمديرية.

 

وأوضح وكيل الوزارة، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت الشهر الماضي عن رغبتها في فتح باب التقدم للعمل كمسئولي أنشطة توكاتسو، وضم أعضاء جددا من العاملين بالتخصصات التعليمية، ممن يتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع القيام بالمهام المطلوبة.

 

وأكد أن أعمال اللجنة اتسمت بالشفافية والمصداقية وتقدير المسئولية لضمان الاختيار الصائب للمدربين المرشحين لأنشطة التوكاتسو، وأهمية اختيار العناصر التي تعمل بهذه المنظومة، ممن تتوافر لديهم السمات الشخصية والقدرات المهنية والفنية التي تتناسب مع مهام تفعيل ومتابعة تنفيذ التوكاتسو بكفاءة عالية.

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