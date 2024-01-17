مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة فى قنا على أولوية المرور بمحصول القصب

أصيب مزارعان، اليوم الأربعاء، بطلق ناري إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة في قرية الشيخ علي، مركز دشنا، شمالي قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة شابين بطلق ناري إثر مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة في دشنا.

على الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة دشنا إلى مكان الواقعة، وتبين بعد الفحص إصابة "محمود.ع.م.ع"، 29 عامًا، و"محمد.ع.م"، 40 عامًا، بطلقات نارية إثر نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين أبناء عمومة، بسبب أسبقية المرور بمحصول قصب السكر في قرية الشيخ علي مركز دشنا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى فاو في دشنا ومنها تقرر يحويلهما إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة لخطورة حالتهما الصحية، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي أمرت رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.