مد المهلة الخاصة بخطوط سير سيارات السرفيس الجديدة بقنا

وافق اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على مد فترة المدة الممنوحة للسائقين الفائزين بقرعة الحصول على خطوط سير سيارات سرفيس داخل مدينة قنا وسيارات أجرة بين مدينة قنا والمراكز، واستلموا الخطابات من إدارة المواقف بالمحافظة للانتهاء من إجراءات ترخيص السيارة من 16 يناير الجاري حتى 16 مارس المقبل.

وكان من المقرر الانتهاء من الإجراءات 16 ديسمبر الماضي، وذلك في إطار إعلان المحافظة عن فتح باب التقديم للحصول على خطوط سير جديدة لسيارات الأجرة، لتدعيم خطوط السير ذات الكثافة بين مدينة قنا والمراكز المختلفة، والتي يوجد بها كثافات عالية للركاب، وعدد محدود من السيارات، وذلك وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب اعلام محافظة قنا.

من جهته، قال عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، خلال بيان صحفي صادر عن الديوان العام لمحافظة اليوم السبت، أن اللجنة العليا لمواقف سيارات الأجرة سبق وأن وافقت علي تقليل شرط حمولة السيارة 14 راكبًا بدلًا من 16 راكبًا للحصول على خط سير جديد، وذلك بناءً على الطلبات المقدمة من قِبل عدد من السائقين.