الخميس 18 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم قنا" يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة دشنا

الدكتور محمد السيد
الدكتور محمد السيد

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، فتح مظاريف الأسئلة بمدرسة السمطا بحري الإعدادية التابعة لإدارة دشنا التعليمية، في ثاني يوم من انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية. 

تأكد الوكيل من الطلاب عن مدى وضوح  امتحان مادة الجبر وتطابقها مع مواصفات الورقة الامتحانية، وشدد على الالتزام بكافة القرارات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحان وإحكام إغلاق أبواب المدرسة.

وفي سياق آخر، تابع مدير تعليم قنا انضباط أعمال الامتحانات لصفوف النقل  بمدرسة دشنا الثانوية الصناعية العسكرية وبرفقته طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، وأحال 17 من معلمي المدرسة إلى التحقيق لعدم تواجدهم  حال الزيارة رغم توقيعهم حضور، كما وجه إلى تفعيل مشروع رأس المال بالمدرسة وتحسين مستوى النظافة بها.

 متابعة التزام اللجان

وكان قد أكد الوكيل على التزام اللجان، أمس الأربعاء، بفتح مظاريف الأسئلة المؤمنة من قبل الملاحظين داخل اللجنة، وتوقيعهم على محضر فتح مظاريف الأسئلة بعد التأكد من سلامة المظروف وعدم العبث به قبل وصوله إلى  اللجنة.

كما اطمئن الوكيل من الطلاب والطالبات الممتحنين عن مناسبة امتحان مادة اللغة العربية لما تم دراسته، وتوفير كل ما يعين الطلاب على أداء الامتحان في جو من الهدوء والالتزام.

تطبيق كافة إجراءات تأمين اللجان

وشدد "السيد" على تطبيق كافة إجراءات تأمين اللجان بغلق الأبواب وعدم استخدام الهاتف المحمول داخل اللجنة، وتابع موقف المنتدبين للعمل باللجان ولفت إلى سد العجز من خلال الإدارات بالانتداب المحلي بعد تحرير التعهد اللازم بعدم وجود موانع قانونية.

كما استأنف الدكتور محمد متابعته من خلال إدارة غرفة العمليات الرئيسية المشكلة بديوان عام المديرية، والتي تتواصل بشكل متتابع وفوري مع غرف العمليات الفرعية المشكلة بالإدارات التعليمية، وتأكد من عدم حدوث ما يؤثر على انتظام أعمال الامتحانات بالمحافظة في الفترتين الأولى والثانية والتي يمتحن بها الطلاب مادة تكنولوجيا المعلومات.

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