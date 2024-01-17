الأربعاء 17 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 6 أشخاص في حوادث متفرقة بـ قنا

حادث
حادث

أصيب 6 أشخاص بينهم شقيقتين، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادثين متفرقين داخل مركزي دشنا وقفط في محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان كل حادث لنقل المصابين لأقرب مستشفى.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث تصادم أتوبيس نقل تابع لمصنع سكر دشنا مع سيارة ملاكي على مدخل العقبية قرية الصبريات وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص.

وبعد الفحص تبين إصابة عبد الفتاح علم الدين محمد، يبلغ من العمر 54 عامًا، وعائشة.ع.ب، تبلغ من العمر 20 عامًا، وشقيقتها أسماء.ع.ب، تبلغ من العمر 24 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى فاو في دشنا لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

كما تلقى بلاغًا آخر بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق قفط القصير عند الكيلو 50 أمام قصور البنات جنوبي محافظة قنا، وأسفر الحادث عن إصابة 3 شباب بينهم شقيقين.

وجاءت أسماء المصابين كالآتي "موسى إبراهيم موسى، يبلغ من العمر 19 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج، وشقيقه محمود إبراهيم موسى، يبلغ من العمر 21 عامًا، والثالث محمد حسن خليل يبلغ من العمر 19 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، تحرر محضر لكل حادثة على حدى وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.
 

- النيابة العامة قنا حوادث الحوادث في قنا حادث في قنا

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