الأربعاء 17 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إحالة 6 متهمين لمحكمة الجنايات قتلا شخصين في قنا

محكمة
محكمة

أمرت الجهات المختصة بمحافظة قنا، بإحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، في واقعة قتل شخصين بطلقات نارية داخل الزراعات وسرقتهما بعد خداعهما بمنشور وهمي لشراء سيارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقرية بشلاو مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

كانت بداية الواقعة في شهر يونيو من العام الماضي 2023، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثتي روماني عطا شوقي 40 عامًا، وطلعت نبية عبدالمسيح، 40 عامًا من محافظة أسيوط ومقيمين في الخانكة القاهرة، بهما إصابات طلق ناري في قرية بشلاو مركز نقادة.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة 6 أشخاص من قريتي أسمنت وبشلاو مركز نقادة، وأن المجني عليهما شاهدا إعلان لبيع سيارة من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فتواصلا مع أصحاب المنشور، وحضرا إلى محافظة قنا لشرائها وتبين أن المنشور وهمي وخدعة استخدمها المتهمين لسرقة الضحايا.

وأرادو المتهمين سرقة المجني عليهما وعند التصدي لهم قاموا بقتلهم بطلقات نارية داخل الزراعات بجوار مدرسة في قرية بشلاو مركز نقادة، وسرقوا كل ما لديهم وفروا هاربين حتى تمكنت الأجهزة من القبض عليهم والسلاح المستخدم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وكان لفظ تاجر مواشي أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، على فراش المستشفى متأثرًا بإصابته على يد آخر بالعصا الشوم بسبب خلافات مع آخر على سعر بقرة، بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات  يفيد بإصابة بركات.م، يبلغ من العمر 40 عامًاا، تاجر مواشي، بكسر في الجمجمة وحدث له تجمع دموي، إثر مشاجرة في مركز فرشوط.

قنا إحالة إلى الجنايات الجنايات في قنا امن قنا حادث في قنا

مواد متعلقة

وكيل تعليم قنا يتابع سير امتحانات الشهادة الإعدادية

بعد 10 سنوات من الجريمة.. الحكم على عامل قتل شاب فى قنا

وكيل "تعليم قنا" يترأس لجنة المقابلات الشخصية لاختيار مسئولى أنشطة التوكاتسو

محافظ قنا يحظر نقل محصول قصب السكر خارج المحافظة

وكيل "تعليم قنا" يشدد على انضباط لجان امتحانات الصف الأول الثانوي

الأكثر قراءة

أول رد من ياسمين عبدالعزيز على أنباء خيانة أحمد العوضى

انهيار عقار مأهول بالسكان في الإسكندرية

ناقد فنى يكشف مفاجأة عن انفصال ياسمين عبدالعزيز والعوضى: تم منذ أشهر

القنوات الناقلة لمباراة مصر وغانا مجانا في كأس الأمم الإفريقية

الأرصاد تكشف لـ"الدستور" تفاصيل الموجة القطبية وحقيقة قدومها مصر

"القاهرة الإخبارية": جنود الاحتياط بجيش الاحتلال يرفضون المشاركة فى حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

لماذا نفرح بميلاد النجوم.. الدسوقى نموذجًا؟

د.كريمة الحفناوى

قضية القرن الواحد وعشرين

جلال حمام

أفعال مصر تُكذِّب أقوال إسرائيل

ماجد حبته

محاولة عربية لتلجيم إثيوبيا

وائل لطفي

مسئولية الحكومة

حسين دعسة

رئيس الوزراء الأردنى يضع المجتمع الدولى أمام حقائق ما يجرى فى غزة: جرائم حرب ضد الإنسانية

منى رجب

مواقف مصرية لتعزيز وحماية الاستقرار فى المنطقة

أحمد الصغير

ردا على الموهومين والمتطاولين والمتآمرين أمام نقابة الصحفيين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

كواليس أكبر الخلافات السياسية في إسرائيل.. خلافات شخصية وفوضى بسبب غزة

مكتب نتنياهو: صفقة شحنة الأدوية إلى غزة غير معفاة من التفتيش الأمنى

عُمان: إسرائيل انتهكت القوانين باستهدافها المستشفى الأردنى فى خان يونس