إحالة 6 متهمين لمحكمة الجنايات قتلا شخصين في قنا

أمرت الجهات المختصة بمحافظة قنا، بإحالة 6 متهمين إلى محكمة الجنايات، في واقعة قتل شخصين بطلقات نارية داخل الزراعات وسرقتهما بعد خداعهما بمنشور وهمي لشراء سيارة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بقرية بشلاو مركز نقادة، غربي محافظة قنا.

كانت بداية الواقعة في شهر يونيو من العام الماضي 2023، عندما عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا على جثتي روماني عطا شوقي 40 عامًا، وطلعت نبية عبدالمسيح، 40 عامًا من محافظة أسيوط ومقيمين في الخانكة القاهرة، بهما إصابات طلق ناري في قرية بشلاو مركز نقادة.

وكشفت تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الجريمة 6 أشخاص من قريتي أسمنت وبشلاو مركز نقادة، وأن المجني عليهما شاهدا إعلان لبيع سيارة من خلال منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” فتواصلا مع أصحاب المنشور، وحضرا إلى محافظة قنا لشرائها وتبين أن المنشور وهمي وخدعة استخدمها المتهمين لسرقة الضحايا.

وأرادو المتهمين سرقة المجني عليهما وعند التصدي لهم قاموا بقتلهم بطلقات نارية داخل الزراعات بجوار مدرسة في قرية بشلاو مركز نقادة، وسرقوا كل ما لديهم وفروا هاربين حتى تمكنت الأجهزة من القبض عليهم والسلاح المستخدم وإحالتهم إلى محكمة الجنايات.

وكان لفظ تاجر مواشي أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، على فراش المستشفى متأثرًا بإصابته على يد آخر بالعصا الشوم بسبب خلافات مع آخر على سعر بقرة، بمركز فرشوط شمالي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة بركات.م، يبلغ من العمر 40 عامًاا، تاجر مواشي، بكسر في الجمجمة وحدث له تجمع دموي، إثر مشاجرة في مركز فرشوط.