السبت 20 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح أول مركز لتنظيم الأسرة بالتأمين الصحي في قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أعلن عمر عبدالباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، عن افتتاح أول مركز لتنظيم الأسرة تابع للتأمين الصحي فرع جنوب الصعيد بقنا، بعيادة الطلائع بالحصواية لتقديم خدمة لائقة بمنتفعي التأمين الصحي بمحافظة قنا.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضاحي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي، وبحضور الدكتور أشرف كمال، مدير عام التأمين الصحي فرع جنوب الصعيد بقنا، والنائب مصطفى محمود، والنائب محمد أحمد الجبلاوي، عضوا مجلسيِّ النواب، والدكتورة غادة مسلم حفني، مديرة عيادات تأمين صحي محافظة قنا والدكتور أحمد النقيب، نقيب الصيادلة.

وأضاف عبدالباقي، أن المركز يقدم خدمات تنظيم الأسرة للسيدات في سن الإنجاب، فضلًا عن خدمات الصحة الإنجابية، مشيرًا إلى أن المركز يُعد إضافة قوية لمنظومة الخدمات الطبية التي يقدمها فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بجانب مستشفيات مديرية الصحة والمستشفى الجامعي.

وأكد أن الدولة تولي قطاع الصحة أهمية كبيرة من خلال توفير كل الأجهزة والمعدات الطبية والكوادر البشرية، لتقديم خدمة طبية وعلاجية تليق بالمواطن المصري ضمن توجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش الكريم للمواطنين.

قنا حازم عمر نائب محافظ قنا الدكتور حازم عمر محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا

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