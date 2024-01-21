الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تسريب امتحان الشهادة الإعدادية فى قنا والتعليم تحيل الواقعة إلى التحقيق

امتحان
امتحان

تداول روّاد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نماذج امتحانات يزعمون أنها للشهادة الإعدادية لطلاب محافظة قنا، وذلك بعد بدء الامتحان بـ10 دقائق.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا إن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اليوم امتحاني مادة العلوم ومادة اللغة الإنجليزية، وأن ما تم تداوله لا يعد تسريبًا للامتحان، لأنه خرج بعد بدء الامتحان وليس قبله، وتم التوجيه من بداية الامتحانات بخروج الورق قبل اللجنة بنصف ساعة فقط.

وأضاف المصدر أن المديرية تحركت بسرعة عاجلة، وتم التعرف على الامتحان والإدارة والمدرسة التي خرج منها، وتمت إحالة رئيس اللجنة إلى الشئون القانونية للتحقيق معه وحرمانه من الامتحانات لمدة 5 أعوام، والاستعانة برئيس لجنة آخر بعد تدوال امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية في قنا.

وكان قد أعلن توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بقنا عن أسماء الطلاب الممثلين لتعليم قنا في المسابقة الوزارية (الكتابة العلمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا  STEM) للعام الدراسي 2023 /2024.

وأعلن عن فوز الطالب أحمد محمد خيري بالمركز الأول، وإسلام محمد بريقع بالمركز الثاني في مجال الكتابة العلمية- كمقال أو ورقة عملية.
بينما فازت الطالبة صفوة عبدالجواد مسلم بالمركز الأول، ومحمد إبراهيم غرباوي بالمركز الثاني في مجال (قصص الخيال العلمي).
ونظمت المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد السيد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأشرف عليها الأستاذ صابر عبدالحميد زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، وأعدها ونفذها الأستاذ ناجح عبدالحميد حسن موجه عام المكتبات بالمديرية. 
هنأ مدير تعليم قنا الفائزين في المسابقة بمجالي الكتابة العلمية وقصص الخيال العلمي من طلاب مدرسة STEM، وطالبهم بمزيد من الاطلاع استعدادًا للمنافسة بمسابقة الوزارة، وثمن دور توجيه المكتبات والإخصائي المعين بالمدرسة، وأثنى على النجاح في مزج العلم بالأدب وعرض النظريات العلمية وتبسيطها لغير المتخصص.

تعليم قنا قنا تسريب امتحانات الاعدادي الإعدادية محافظة قنا

مواد متعلقة

نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية

غابت طقوس الاحتفال تضامنًا مع غزة.. أقباط قنا يؤدون قداس "عيد الغطاس"

بتكلفة مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادى

محافظ قنا يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير 4 مستشفيات

مصرع شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية داخل ذراعات القصب بقنا

وكيل "تعليم قنا" يتابع انتظام امتحانات الشهادة الإعدادية بإدارة دشنا

محافظ قنا يستمع لشكاوى91 مواطنًا

الأكثر قراءة

عاجل.. شوبير يكشف موقف الأهلى من أزمة صلاح محسن وشرط الزمالك لضمه

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

صحيفة أمريكية: "حماس" لا تزال تمتلك ذخائر تكفى لضرب إسرائيل عدة أشهر

عادل إمام يعتزل الفن.. وابنه يكشف حالته الصحية

عاجل.. أول رد من الأهلى على أزمة صلاح محسن وزوجته (خاص)

تحديث لحظي.. سعر الدولار اليوم السبت 20-1-2024 في البنوك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

صحة غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلى إلى 25 ألفًا و105 شهداء

اليوم الـ107 من العدوان على غزة: شهداء وجرحى وتدمير مربعات سكنية

احتجاجات على مشاركة إسرائيليين فى معرض تجارى بإيطاليا