تسريب امتحان الشهادة الإعدادية فى قنا والتعليم تحيل الواقعة إلى التحقيق

تداول روّاد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" نماذج امتحانات يزعمون أنها للشهادة الإعدادية لطلاب محافظة قنا، وذلك بعد بدء الامتحان بـ10 دقائق.

وقال مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا إن طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون اليوم امتحاني مادة العلوم ومادة اللغة الإنجليزية، وأن ما تم تداوله لا يعد تسريبًا للامتحان، لأنه خرج بعد بدء الامتحان وليس قبله، وتم التوجيه من بداية الامتحانات بخروج الورق قبل اللجنة بنصف ساعة فقط.

وأضاف المصدر أن المديرية تحركت بسرعة عاجلة، وتم التعرف على الامتحان والإدارة والمدرسة التي خرج منها، وتمت إحالة رئيس اللجنة إلى الشئون القانونية للتحقيق معه وحرمانه من الامتحانات لمدة 5 أعوام، والاستعانة برئيس لجنة آخر بعد تدوال امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية في قنا.

وكان قد أعلن توجيه عام المكتبات بمديرية التربية والتعليم بقنا عن أسماء الطلاب الممثلين لتعليم قنا في المسابقة الوزارية (الكتابة العلمية لمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM) للعام الدراسي 2023 /2024.

وأعلن عن فوز الطالب أحمد محمد خيري بالمركز الأول، وإسلام محمد بريقع بالمركز الثاني في مجال الكتابة العلمية- كمقال أو ورقة عملية.

بينما فازت الطالبة صفوة عبدالجواد مسلم بالمركز الأول، ومحمد إبراهيم غرباوي بالمركز الثاني في مجال (قصص الخيال العلمي).

ونظمت المسابقة تحت رعاية الدكتور محمد السيد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وأشرف عليها الأستاذ صابر عبدالحميد زيان، مدير عام الشئون التنفيذية، وأعدها ونفذها الأستاذ ناجح عبدالحميد حسن موجه عام المكتبات بالمديرية.

هنأ مدير تعليم قنا الفائزين في المسابقة بمجالي الكتابة العلمية وقصص الخيال العلمي من طلاب مدرسة STEM، وطالبهم بمزيد من الاطلاع استعدادًا للمنافسة بمسابقة الوزارة، وثمن دور توجيه المكتبات والإخصائي المعين بالمدرسة، وأثنى على النجاح في مزج العلم بالأدب وعرض النظريات العلمية وتبسيطها لغير المتخصص.