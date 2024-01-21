الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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انعقاد برنامج "التطبيقات الحديثة لجهاز الكروموتجرافي السائل على مياه الشرب" في قنا

شركة المياه
شركة المياه

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، البرنامج التدريبي "التطبيقات الحديثة لجهاز الكروموتجرافي السائل على مياه الشرب"، حيث تم الاستعانه بالدكتور أيمن حلمي المعمل المرجعي بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جاء تنفيذ هذا البرنامج التدريبي تلبية للاحتياجات التدريبية للعاملين بالمعمل المركزي لمياه الشرب بالشركة، حيث استهدف البرنامج رفع كفاءة العاملين بالمعمل وتعريفهم بالتطبيقات الحديثة التي يتم فيها استخدام جهاز الكروموتجرافي السائل في الكشف عن الملوثات العضوية في مياه الشرب وزيادة مهارتهم الفنية في الكشف عن تلك الملوثات حيث تضمن البرنامج التدريبي تدريب عملي على الجهاز، لافتًا أن ذلك يأتي من منطلق إيمان الشركة بضرورة رفع كفاءة جميع العاملين في  كافة المجالات وإعدادهم لأداء مهامهم بكفاءة عالية.

وفي هذا الصدد، أكد المهندس رجب عرفة أن الشركة تستثمر جميع إمكانياتها في دعم العملية التدريبية ورفع كفاءه العاملين في مختلف التخصصات تطبيقا لسياسة الشركة القابضة في  ضرورة الاستثمار في العنصر البشري من خلال تنفيذ البرامج التدرببية التي تستهدف إكساب العاملين في مختلف المجالات المعارف والمهارات المطلوبة لآداء مهامهم بكفاءه واقتدار.

في سياق آخر، كان قد أكد المهندس رجب عرفة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أهمية تدريب جميع الموظفين بالشركة مع اختلاف مستوياتهم الوظيفية نظرًا لما تمليه الدولة من أهمية تطوير المورد البشري في كافة القطاعات والاهتمام بالعمالة الحرفية والتي تعتبر من تروس عملية الإنتاج بالشركات.

حيث اطلقت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مشروع تنمية المهارات وتطوير الذات للعمالة الحرفية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا وعدد من شركات المياه التابعة للشركة القابضه لمياه الشرب والصرف الصحي.

وصرح المهندس رجب عرفة، بأن شركة قنا قامت بتنفيذ الوحدة الأولى والثانية من هذا البرنامج للمجموعة الأولى من العمالة الحرفية  بمشاركة عدد ١٥ سائق و١٥ حرفي تشغيل مياه خلال الفترة من ١٤ إلي ١٨ يناير ٢٠٢٤  وقام بتدريب الوحدة الاولي السيد الدكتور  فؤاد عبد الله "مدرب التنمية البشرية" وركز البرنامج علي كيفية التعرف علي الذات وكيفية التعامل مع الأنماط المختلفة من الشخصيات ومهارات الاتصال والتواصل الفعال وإدارة الغضب والتوعية ضد المخدرات، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع ضغوط العمل والحياة وكيفية التعامل مع الشائعات والأخبار الزائفة.

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