العريف أحمد حميدة: نفذنا كوبرى العبور فى 20 دقيقة بدلًا من ساعة.. وأسرنا عليه 82 إسرائيليًا

شارك العريف أحمد حامد عمر حميدة فى حربى الاستنزاف وأكتوبر، وخدم ضمن سلاح المهندسين، على قوة اللواء ١٩٩ كبارى، تحت قيادة اللواء الشهيد أحمد حمدى، واستمر تدريبه قبيل الحرب فى القناطر الخيرية، ثم انتقل بعدها إلى السويس تمهيدًا للحرب التى لم يكن أحد على علم بموعدها.

عن ذلك قال: «لو كنا علمنا موعد الحرب قبلها بأسبوع لفشلنا، ولانتقل الخبر عن طريق الجواسيس، ولكننا رغم ذلك كنا نشعر بأن الحرب أوشكت على الاندلاع».

وأضاف: «عندما ذهبنا إلى السويس، كانت هناك ممرات تم تحديدها، وكنا نذهب إليها أكثر من مرة لحفظ مداخلها ومخارجها، وطلبوا منّا إنشاء كوبرى قبل منطقة السويس فى منطقة (الجناين)، والتى كان يفصلنا عنها ١٠ دقائق بالسيارة، وتحركنا يوم ٦ أكتوبر فى الساعة الثانية ظهرًا إلا الثلث، وقبل دقائق من وصول الساعة إلى الثانية ظهرًا أوشكنا على دخول منطقة القناة، وفوجئنا بالطيران المصرى يحلق فوقنا، فقد كان سلاح الطيران هو أول ما بدأ الحرب».

وواصل: «بدأنا إنشاء كوبرى بمنطقة الجناين، ليكون الشريان الذى يمد الجنود بالذخيرة والأسلحة اللازمة لمواصلة الحرب، وكان الكوبرى يربط بين السويس وسيناء، وكان صناعة سوفيتية، وقد تدربنا على أيدى السوفيت لصنع الكوبرى فى مدة لا تزيد على ساعة، لكننا نجحنا فى إتمامه فى نحو ثلث ساعة».

وتابع: «فى تمام الثالثة إلا ثلث عصرًا، كنا قد انتهينا من إتمام الكوبرى، وكانت المعركة دائرة وقتها، ولم يسلم هذا الكوبرى من ضربات العدو، رغبة فى منع الإمدادات التى تمر عليه إلى الجنود المصريين داخل سيناء، فكنا نقوم بإصلاحه بشكل مستمر كلما تعرض للضربات المتتابعة من العدو الإسرائيلى، وظلت تلك المعركة مستمرة من يوم ٦ إلى يوم ١٧ أكتوبر، وكانت كلمة «الله أكبر» قد زلزلت الأرض، فكنا نطلقها فى نفس واحد، ونجحنا فى أسر ٨٢ إسرائيليًا على الكوبرى الذى شيدناه، وذلك أثناء محاولتهم العبور عليه، إلا أننا أحسنّا معاملتهم، ولم نمنع عنهم الأكل أو الشرب».

واستكمل: «مع شروق شمس يوم ١٧ أكتوبر، فوجئنا بانضمام قوات أمريكية لمساندة الإسرائيليين فى حربهم على مصر، ولكن استمر تقدمنا حتى يوم ٢٢ أكتوبر، ثم اقترب منّا الإسرائيليون بمسافة ٧٠ مترًا، وهى مسافة قريبة للغاية، وكانت سريتنا تضم ٤٧٠ ضابطًا وجنديًا، ولم ينجُ منها سوى ٧ أو ٨ أفراد فقط، فهم لم يرأفوا بالأسرى أو الجنود المصريين، ووصل الحال بهم إلى السير بالدبابات فوق أجسادنا للتخلص منّا».

وأشار إلى أن الناجين من تلك المجزرة اتجهوا إلى أقرب منطقة لهم، وهى السويس، فى يوم ٢٢ أكتوبر، ودخلوا مبنى المحافظة فى حى الزعفران ليرتاحوا من هول الحرب التى نجوا منها بمعجزة، لكن تلك الراحة لم تستمر طويلًا، بعد أن اتجه الإسرائيليون إلى السويس فى محاولة للاستيلاء عليها، وحاصرتها الدبابات الإسرائيلية، وحاولت دبابة منها الدخول إلى حى الأربعين للاستيلاء على قسم شرطة الأربعين، لكن تم ضربها أمام القسم بالقنابل اليدوية، فتقهقر العدو وفشل فى التقدم خطوة أخرى.

واختتم: «بعد تكاتف المدنيين مع الجنود الناجين من الحرب، نجحنا فى صد الإسرائيليين عن دخول السويس، وكبدناهم خسائر جمّة، وذلك رغم محاولات الإسرائيليين تصوير مشاهد ضربهم لقسم الأربعين ليصدروا للعالم فكرة انتصارهم، إلا أن ذلك لم يخرج عن إطار الدعاية الإعلامية المضللة».