الأحد 21 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أستاذة بجامعة جنوب الوادي تحرر شكوى ضد النائبة نشوى رائف

امتحانات قنا
امتحانات قنا

حررت الدكتورة نرمين نور الدين، شكوى سب وقذف وضرب ضد النائبة نشوى رائف، صاحبة واقعة الغش داخل كلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي في قنا، والتي تعدت فيها بالضرب على هيئة التدريس بعد ضبطها متلبسة بواقعة غش بسماعات أذن أثناء امتحان القضاء الإداري.

وكانت جامعة جنوب الوادى قد أصدرت بيانا يتضمن، أنه في يوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024 م، وأثناء تأدية طلاب الفرقة الثالثة "انتساب عام" بكلية الحقوق بجامعة جنوب الوادي بقنا لامتحان مقرر "القضاء الإداري"، وأثناء مرور إحدى معاوني أعضاء هيئة التدريس باللجنة (مدرس مساعد) سمعت صوتًا يصدر من إحدى الطالبات اللاتي يؤدين الامتحان، وعند الاقتراب منها وجدتها تضع سماعة أذن لاسلكية متصلة بجهاز، وطلبت منها إخراج هذه السماعة، فرفضت الطالبة تسليم السماعة وقامت بالتعدي عليها بالضرب وتبين أن الطالبة عضو مجلس نواب.

وكان ذلك على مرأى ومسمع بقية الطلاب الذين يؤدون الامتحان. وعند تدخل مراقبة الدور (أستاذ مساعد) لكي تخلص زميلتها من الضرب، قامت الطالبة بالتعدي أيضا على هذه المراقبة، ثم خرجت الطالبة من اللجنة وأكملت عملية التعدي.

وعلى أثر ذلك، تم تحرير محضر إثبات حالة، وتم رفعه إلى السيد الأستاذ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الذي قرر "إحالة الطالبة إلى الشئون القانونية بالجامعة للتحقيق مع الطالبة مع حرمانها من دخول امتحان بقية المقررات، وذلك طبقًا لنص المادة (125) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم (49) لسنة (1972)".

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