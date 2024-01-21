الأحد 21 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يزور أطفال مدراس الأحد بمطرانية قنا

محافظ قنا
محافظ قنا

قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، التهنئة لأطفال المرحلة الابتدائية بمدارس الأحد بمطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، بأعياد الإخوة الأقباط، وقدم الهدايا التذكارية.

وأكد محافظ قنا، أن أبناء مصر نسيج واحد، وما يجمعهم حب الوطن هو نموذج يحتذى به في العالم أجمع، مؤكدا أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى النشء والأطفال، وغرس المفاهيم والقيم الجميلة وخاصة المتعلقة بالوطن، لأن ترسيخها في مرحلة الطفولة وتنشئة الطفل على الشعور بالوطنية وحب الوطن تساهم في بناء شخصيته وأن يكون صالحًا وقادرًا على تحمل المسئولية والمشاركة في نموه وتقدمه ورقيه بالجد والعمل والكفاح.

ومن جانبهم، قدم الأطفال الاستعراضات الغنائية، وأنشدوا الأغانى الوطنية وحملوا أعلام مصر احتفالا بزيارة المحافظ لهم، كما حرص محافظ قنا على التقاط الصور التذكارية وسط أطفال مدراس الأحد بمطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس.

قنا محافظ قنا محافظة قنا أخبار قنا أخبار محافظ قنا

مواد متعلقة

محافظ قنا يوافق على السماح بنقل الركاب من أمام مسجد سيدي عبدالرحيم

مد المهلة الخاصة بخطوط سير سيارات السرفيس الجديدة بقنا

افتتاح أول مركز لتنظيم الأسرة بالتأمين الصحي في قنا

نائب محافظ قنا يترأس لجنة اختيار المتقدمين لشغل الوظائف القيادية

غابت طقوس الاحتفال تضامنًا مع غزة.. أقباط قنا يؤدون قداس "عيد الغطاس"

بتكلفة مليون جنيه.. محافظ قنا يفتتح المسجد العتيق بنجع حمادى

الأكثر قراءة

حركة حماس تكشف عن الأسباب الحقيقية وراء معركة طوفان الأقصى

ترتيب مجموعات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024 بعد مباريات اليوم

حكم عاجل على متهم في "تجمهر عين شمس"

غدا.. النقض تنظر طعن "شيرى هانم" وابنتها زمردة على حكم حبسهما

عاجل| 4 لاعبين.. تعرف على صفقات الزمالك الجديدة فى الانتقالات الشتوية

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الصف الثاني الإعدادي الترم الأول 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

أمريكا.. وعام الملابس الوهمية

د.أحمد الخميسى

لغة الشعب الفنان

أميرة ملش

100 يوم صدق.. 100 يوم كذب

وائل لطفي

فى قلب الحرب

ماجد حبته

حماس وإسرائيل.. والتمويل!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: تجديد المشهد الثقافى وفقًا للاستراتيجية الوطنية للثقافة ومنها الشعر

د. منى حلمى

الفرح المؤجل

محمد رفعت

قرى التصدير.. والإهمال المبين!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن إصابة 405 ضابط وجنود بجروح خطرة

نادى الأسير الفلسطينى: 6170 حالة اعتقال منذ السابع من أكتوبر الماضى

صمود حماس يثير دهشة واشنطن.. تقرير سرى يكشف أسباب فشل العدوان الإسرائيلى على غزة