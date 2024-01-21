محافظ قنا يزور أطفال مدراس الأحد بمطرانية قنا

قدم اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، التهنئة لأطفال المرحلة الابتدائية بمدارس الأحد بمطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، بأعياد الإخوة الأقباط، وقدم الهدايا التذكارية.

وأكد محافظ قنا، أن أبناء مصر نسيج واحد، وما يجمعهم حب الوطن هو نموذج يحتذى به في العالم أجمع، مؤكدا أهمية تعزيز قيم الولاء والانتماء لدى النشء والأطفال، وغرس المفاهيم والقيم الجميلة وخاصة المتعلقة بالوطن، لأن ترسيخها في مرحلة الطفولة وتنشئة الطفل على الشعور بالوطنية وحب الوطن تساهم في بناء شخصيته وأن يكون صالحًا وقادرًا على تحمل المسئولية والمشاركة في نموه وتقدمه ورقيه بالجد والعمل والكفاح.

ومن جانبهم، قدم الأطفال الاستعراضات الغنائية، وأنشدوا الأغانى الوطنية وحملوا أعلام مصر احتفالا بزيارة المحافظ لهم، كما حرص محافظ قنا على التقاط الصور التذكارية وسط أطفال مدراس الأحد بمطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس.