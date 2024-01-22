فرحة وزغاريد.. قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي تصل فرشوط في قنا

أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، المرحلة التاسعة والعشرون من قوافل ستر وعافية بمركز فرشوط التابع لمحافظة قنا، تقدم القافلة مجموعة متنوعة من الخدمات للأهالي وذلك بمشاركة 17 كيانا من كيانات التحالف، فيما قد استقبل الاهالي القوافل بالفرحة والزغاريد

ونظم التحالف قافلة الطبية متعددة التخصصات للكشف والعلاج والمتابعة وقياس النظارات الطبية والضغط والسكر، وكذلك تركيب أجهزة تعويضية وحملات توعوية بكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، بالإضافة للكشف المبكر عن سرطان الثدي والتوعية بالقدم الصحيح وخدمات تنظيم الأسرة والتوعية بالصحة الإنجابية.

تضمنت القافلة توزيع المواد الغذائية واللحوم بجانب إقامة معارض للملابس وأغطية للشتاء ومسرح للعرائس وكرنفال للأطفال بالإضافة لفصول إعادة تدوير وترشيد استهلاك وغيرها من الأنشطة.

بالإضافة للمساعدة في فك كرب عدد من الغارمين والغارمات ونشر ثقافة التطوع من خلال برامج غير نمطية لتدريب ودمج المتطوعين في الأنشطة التي يتم تنفيذها ضمن حملة الفريق الوطني للتطوع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الفئات الأولي بالرعاية والأكثر استحقاقا، وتماشيًا مع جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفقًا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف لدعم الأسر الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية لتخفيف العبء عليهم، وحدة الآثار السلبية للأزمة الإقتصادية العالمية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المصرية المختلفة بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

في سياق أخر كان قد زار اللواء اشرف الداودى محافظ قنا، أطفال المرحلة الابتدائية بمدارس الأحد بمطرانية قنا للأقباط الأرثوذكس، لتهنئتهم بأعياد الإخوة الأقباط، وتقديم الهدايا التذكارية لهم، حيث كان في استقباله نيافة الانبا شاروبيم مطران قنا وتوابعها، والقمص دانيال السريانى وكيل المطرانية، والقمص امونيوس فارس، وعدد من رجال الدين المسيحى بالمطرانية، رافقه كلا من النائب مصطفى محمود، والنائب محمد الجبلاوى عضوا مجلس النواب، وفضيلة الشيخ ماهر جبر وكيل وزارة الاوقاف، وفضيلة الشيخ تاج الدين ابو الوفا مدير عام منطقة الأزهر المركزية بقنا، حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، والدكتورة هدى سعدى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

