طلقها فى بث مباشر.. تغريم زوج 50 ألف جنيه بتهمة إزعاج زوجته بقنا

قضت المحكمة الإقتصادية لاستئناف قنا الدائرة الإبتدائية الأولى "جنح"، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا، ووائل أحمد، وحضور علي جمال، وكيل النيابة حضوريًا بتغريم زوج مبلغًا قدره 50 ألف جنيه مصري وتعويض 5 آلاف جنيه بتهمة إزعاج زوجته بطلاقها في بث مباشر وعبارات أخرى تسببت في إيذائها نفسيًا، بمحافظة قنا.

تعود بداية الواقعة إلى شهر مارس من العام الماضي عندما حررت سيدة شكوى لتضررها من زوجها، حيث استخدم حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وتعمد إزعاجها ومضايقتها من خلال نشره بث مباشر يتضمن عبارات مثل "يا.. يا.. انتي طالق" وعبارات أخرى، وذلك أمام منزل والدها بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.

وتقدمت المجني عليها بعدة مقاطع فيديو في شكوتها لقسم تكنولوجيا المعلومات بمديرية أمن قنا تثبت تضررها من زوجها أثناء إزعاجها بعبارات أصابتها بأضرار نفسية وأدبية جسيمة، تمت إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا جنح، والتي قضت بتغريم المتهم مبلغًا قدره 50 ألف جنيه وتعويض 5 آلاف جنيه.