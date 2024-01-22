الإثنين 22 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القبض على 4 تجار مخدرات بحوزتهم شابو وحشيش فى مركز قوص بقنا

الأجهزة الأمنية
الأجهزة الأمنية

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، برئاسة اللواء أحمد البديوي، مدير المباحث الجنائية، القبض على 4 تجار مخدرات وبحوزتهم نصف كيلو من الشابو المخدر وربع كيلو من الحشيش وأسلحة نارية داخل قرية العتامين، مركز قوص، جنوبي محافظة قنا.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا إخطارًا من مركز شرطة قوص بشن حملة أمنية لضبط تجار المخدرات والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بقرية العتامين بدائرة المركز.

القبض على 4 تجار مخدرات

ونجحت الحملة برئاسة العقيد مصطفى بكري رئيس فرع وحدة المباحث جنوب قنا والرائد محمد الملقب رئيس مباحث مركز شرطة قوص من القبض على 4 تجار مخدرات هم "موهوب.أ، ومحمد.ب، وبسام.ح، ومحمد.ع، وبحوزتهم بندقية آلية وأخرى خرطوش وربع كيلو من الحشيش المخدر ونصف كيلو من الشابو المخدر، داخل قرية العتامين بمركز قوص.

تم التحفظ على المضبوطات وعرض المتهمين على الجهات المختصة؛ لتولى التحقيقات وأمر رجال المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

- النيابة العامة قنا امن قنا مدير أمن قنا المخدرات

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