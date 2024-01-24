الأربعاء 24 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

محافظ قنا
محافظ قنا

قدم اللواء أشرف الداودي محافظ قنا التهنئة للواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا بمقر مديرية الأمن، وعقب ذلك توجها إلي مقر فِرق قوات الأمن، حيث تم استقبالهما بعزف السلام الجمهورى وسلام الشهيد، وقام محافظ قنا بوضع إكليل من الزهور علي النصب التذكاري لشهداء الشرطة وقراءة الفاتحة علي أرواحهم الطاهرة، بمناسبة الإحتفال بالعيد الـ ٧٢ للشرطة، حضر مراسم الاحتفال كل من الدكتور أحمد عكاوى رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة والعقيد أشرف البغدادى، المستشار العسكرى للمحافظة، واللواء ضياء رفعت نائب مدير الأمن لقطاع شمال المحافظة وحكمدار مديرية أمن قنا، ورجال الدين الاسلامي والمسيحى، ولفيف من قيادات القوات المسلحة والشرطة.

ومن جانبه قال محافظ قنا، إن جنود مصر البواسل هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، وأن مصرنا الغالية تعيش في أمانٍ وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة برجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الشرفاء، موجهًا التحية لشهداء الشرطة الذين قدموا أرواحهم الذكية الطاهرة في سبيل أمن واستقرار الوطن وحماية مقدراته وأراضيه، مشيدا بتضحيات رجال الشرطة البواسل الذين قدموا أرواحهم الذكية وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن ضد المحتل عام ١٩٥٢، لتبقي هذه الذكري دائما وأبدا رمزا للتضحية والفداء والعطاء من أجل أبناء هذا الوطن.

وأضاف الداودي أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، في ظل القيادة الرشيدة الواعية لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن الاستقرار والأمن يخلقان مناخًا جاذبًا للاستثمار.

كما قدم رئيس جامعة جنوب الوادي التهنئة لمدير أمن قنا ورجال الشرطة بمناسبة الذكري ٧٢ لعيد الشرطة، مؤكدا أن هذه المناسبة تؤرخ لمسيرة الشرطة المصرية في تقديم كافة صور التضحية حمايةً لأمن الوطن والمواطن، وكذلك تقديم نماذج وطنية متميزة تحرص علي سلامة المجتمع وتعزز من قدرته في تحقيق التنمية الشاملة في ظل القيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي.

عقب ذلك تبادل محافظ قنا ومدير الأمن الدروع التذكارية تقديرا للجهود الكبيرة التى تقوم بها الأجهزة الأمنية فى الحفاظ على الأمن والأمان وسلامة المواطنين ومكتسباتهم.

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