الأربعاء 24 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

العثور على جثة رضيعة مجهولة النسب ملقاة في الطريق الصحراوي بقنا

جثة رضيعة
جثة رضيعة

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، اليوم، على جثة رضيعة حديث الولادة مجهولة النسب مُلقاة على الطريق الصحراوي الغربي أمام قرية صوص، مركز نقادة، غربي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نقادة يفيد بورود بلاغ من النجدة بالعثور على جثة رضيعة حديثة الولادة ملفوف في قطعة قماش بيضاء ومُلقاة على الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل قرية صوص التابعة لدائرة المركز.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مباحث مركز شرطة نقادة إلى مكان الواقعة وتبين بعد الفحص العثور على جثة رضيعة حديثة الولادة مجهولة النسب ملفوفة في قطعة قماش بيضاء عمرها يومين تقريبًا وملقاة على الطريق العام في صحراء قرية صوص مركز نقادة.

وجاري نقل جثة الرضيعة إلى مشرحة مستشفى طوخ في نقادة تحت تصرف الجهات المختصة تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

في سياق أخر، كانت قد قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الإبتدائية الأولى (جنح) في جلسة يناير الجاري 2024، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وشريف عبدالحميد، وحضور علي جمال وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف حجاجي الهواري، وجاد خلف النجار، بتغريم سيدة مبلغًا قدره 20 ألف جنيه وتعويض 3 آلاف جنيه بمركز قنا.

كانت بداية القضية في مارس الماضي من عام 2023  عندما تقدم مواطن بشكوى إلى قسم التكنولوجيا والمعلومات بمديرية أمن قنا بتضرره من زوجته الت تعمدت إزعاجه برسائل سب وقذف عبر تطبيق "واتس آب" بسبب وجود خلافات زوجية بينهما.
 

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