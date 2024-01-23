الثلاثاء 23 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تصادم قطار قصب وسيارة ربع نقل فى قنا دون إصابات

قطار
قطار

شهدت منطقة الفحيرة، التابعة لقرية السمطا، مركز دشنا، شمالي محافظة قنا، حادث تصادم قطار قصب وسيارة ربع نقل كانت مركونة على القضبان دون إصابات بشرية.

كانت البداية عندما تلقت غرفة العمليات إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار القصب في سيارة ربع نقل كانت تقف على خط السكة الحديد دون وجود أي إصابات، مما تسبب في تعطل تحرك القطار بقرية الفحيرة.

وانتقلت رجال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا بالمعدات لإزالة عوالق السيارة التالفة نتيجة لوقوع الحادث لعودة تسيير حركة قطار القصب داخل قرية الفحيرة السمطا، وتبين أن السيارة كانت مركونة على خط السكة الحديد لقطار القصب وأثناء قدومه بالعربات الفارغة لتعبئتها صباحًا صدم في السيارة.

قنا قطار قطار قصب محافظة قنا الفريق مهندس كامل الوزير يشهد تدشين وبدء العمل في محور دشنا

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