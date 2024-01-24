ضمن "أسرتك ثروتك".. ندوة بمجمع إعلام قنا حول "تعزيز تكافؤ الفرص"

نظم مجمع إعلام قنا ندوة حول"تعزيز تكافؤ الفرص والخدمات الصحية المقدمة للمرأة" ضمن حملة تنمية الأسرة المصرية تحت شعار "أسرتك ثروتك"، والتي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

أقيمت الندوة بمجمع إعلام قنا، بحضور يوسف رجب، مدير المجمع، حاضر فيها الدكتورة رانيا الشهير، مدير إدارة تنظيم الاسرة بمديرية الشئون الصحية، الدكتورة أسماء عبد الحفيظ، مسئول الإعلام بإدارة تنظيم الأسرة، وحسناء حسن محمد،،مدير إدارة المرأة ومسئول وحدة المساواة بمديرية القوي العاملة، وأدارتها سهير السيد عبدالرازق، مسئول الإعلام السكاني بالمجمع.

أشار يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إلى أن الندوة تأتى ضمن حملة قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، لدعم وتنمية الأسرة المصرية، للوصول إلى مجتمع صحى واعى، والتأكيد على جهود الدولة فى معالجة القضية السكانية، من خلال استحداث آليات جديدة للتعامل مع القضية.

فيما تحدثت حسناء حسن، مدير إدارة المرأة ومسئول وحدة المساواة بالقوي العاملة، عن أهداف الوحدة لتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل ومكافحة العنف ضد المرأة والقضاء علي كافة أشكال التميز ضد المرأة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.

تحقيق تكافؤ الفرص بالمجتمع

أشارت حسن إلى دور الوحدة في عقد شراكات بين أجهزة الدولة لدراسة الشكاوى المقدمة من المتضررات بالمصالح الحكومية وحلها واتخاذ اللازم نحوها، مؤكدة أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للتوعية بدور الوحدة فى محاربة كافة أشكال العنف والتميز ضد المرأة وتحقيق المساواة بين الجنسين في العمل.

وأكدت الدكتورة أسماء عبد الحفيظ، مسئول الإعلام بإدارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة، أهمية تحقيق تكافؤ الفرص بالمجتمع، من خلال إتاحة الفرص بشكل عادل لكل الفئات وضرورة العمل علي تحقيق المساواة بين الجنسين في جميع جوانب المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومواجهة أشكال التميز علي أساس الجنس.

أشارت عبد الحفيظ، للجهود التي تبذلها الدولة لتحقيق تكافؤ الفرص في العمل ورفض كافة أشكال التمييز بين المواطنين واعتباره جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرةً إلى الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والذي يتعلق والذي يتعلق بالمساواة بين الجنسين لتحقيق الاستقرار بالمجتمع وتحقيق رؤية مصر 2030.

فيما تحدثت الدكتورة رانيا محمد الشهير، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بقنا، عن الجهود التي تبذلها الدولة لكبح الزيادة السكانية والتي يؤثر فيها الحمل المتكرر سلبًا علي صحة الأم والطفل، وأهم الشائعات حول وسائل تنظيم الأسرة، وضرورة تصحيح المعلومات المغلوطة عن هذه الوسائل.

وأوضحت الشهير بأن الخدمات المقدمة للمرأة بالوحدات الصحية، منها عيادات تنظيم الاسرة لتقديم جميع وسائل تنظيم الاسرة بالمجان، وبها متابعة لحمل السيدات لتعزيز صحة المرأة والطفل، وتم تشغيل خمس نوادي مرأة بالوحدات الصحية لتعليم السيدات الحرف كالأشغال اليدوية والخياطة، بالإضافة للمطبخ التعليمي وتهدف لتمكين المرأة اقتصاديا بتحسين دخل الأسرة.