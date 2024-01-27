حبس شاب شهرين وغرامة 100 ألف جنيه بتهمة اختراق حساب فتاة فى قنا

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الإبتدائية الثانية جنح، برئاسة المستشار حمدي صالح رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى فواز وأيمن قناوي، وحضور محمد مقابل وكيل النيابة، وأمانة سر جاد خلف النجار ومدحت يوسف حجاجي الهواري، بحبس شاب شهرين وغرامة مالية 100 ألف جنيه بتهمة اختراق حساب فيس بوك مملوك لفتاة وإزعاجها.

كانت البداية عندما تقدم فتاة تُدعى "ر" بشكوى إلى مركز التكنولوجيا والمعلومات لتضررها من مجهول استولى على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وذلك أصابها بأضرار أدبية ومعنوية جسيمة.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية أن مرتكب الواقعة يُدعى "محمد خ"، وذلك بعد الوصول إلى رقم الهاتف المحمول الذي تم وضعه على الحساب المُخترق المملوك للمجني عليها.

تم إحالة القضية إلى المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا والتي قضت بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة قدرها 5 آلاف جنيه لايقاف التنفيذ مؤقتًا وغرامة مالية 100 ألف جنيه بتهمة اختراق حساب فتاة على فيس بوك.