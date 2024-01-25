الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مناظرة 514 رأس ماشية خلال فعاليات قافلة بيطرية مجانية بمركز نقادة بقنا

محافظ قنا
محافظ قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا،إن مديرية الطب البيطرى نظمت قافلة بيطرية علاجية مجانية، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية لخدمة صغار المربين وتنمية الثروة الحيوانية بقرية دنفيق التابعة لمركز نقادة.

وأضاف "عبد الباقي"، أن القافلة نجحت فى علاج 130 رأس ماشية ضد الطفيليات الداخلية والخارجية و117 حالة تناسلية وسونار، بالإضافة إلى علاج 135 حالات باطنة وتم عمل عمليات جراحية لـ 4 حالات، فضلا عن علاج 1000 طائر وتحصين 128 بالتحصينات غير السيادية.

عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول أهمية التأمين على الماشية 

و من جانبه قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا، بأنه إلى جانب القافلة تم عقد ندوات إرشادية لصغار المربين حول اهمية التأمين على الماشية والتحصينات ضد الأمراض الوبائية والمعدية واهمية التلقيح الصناعي، مشيرًا إلى أن المديرية مستمرة في التعاون مع جميع الجهات المعنية لتنفيذ قوافل بيطرية لتنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة.

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