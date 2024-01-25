الخميس 25 يناير 2024
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محافظات

"مستقبل ولادنا في منتج بلادنا".. حلقة نقاشية بمركز "نيل قنا"

ضياء رشوان
ضياء رشوان

نظم مركز النيل للإعلام بقنا ، حلقة نقاشية بعنوان "منظمات المجتمع المدنى وتأهيل الشباب لسوق العمل"، بنادى فقط الرياضى بالتعاون مع جمعية تنمية المرأة الريفية والحضرية، استهدفت طرح مجال للحوار مع الشباب من الجنسين وأصحاب المشرعات، حول دور الجمعيات الأهلية فى تأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير الدعم اللازم لإقامة المشروعات، ضمن حملة قطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات "مستقبل ولادنا فى منتج بلادنا".

أقيمت فعاليات الحلقة بنادى فقط الرياضى، بحضور يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، وأحمد الجزار، رئيس مجلس إدارة نادى فقط الرياضى، وحمزة جريو، مدير جمعية تنمية المرأة الريفية والحضرية بقفط، وحاضر فيها ياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات الأهلية، وأدارها إبراهيم عطوة، أخصائى إعلام بمركز النيل للإعلام بقنا.

تضمنت الحلقة النقاشية، عرض أفكار لمشروعات تتناسب مع طبيعة المجتمع القنائى، وآليات الحصول على دعم من الجمعيات الأهلية لتنفيذ المشروعات الصغيرة، مع التعريف بالإجراءات التى تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار والمشروعات الصغيرة للشباب.

وقال يوسف محمد رجب، مدير مجمع إعلام قنا، إن دور المجتمع المدنى فى دعم وتأهيل الشباب لسوق العمل لا يقل أهمية عن الدور الحكومي، ضمن الخطوات الجادة التي تبذل لتغيير ثقافة المواطن المصرى تجاه القطاع الخاص، وكان لقطاع الاعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الدكتور أحمد يحيى، رئيس القطاع وبرعاية ودعم الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، رؤية وطنية فى فتح مجال أوسع للحوار والنقاش حول ملف الصناعة الوطنية وسبل الارتقاء والنهوض بها، للمساهمة في إنعاش الاقتصاد القومي لبلدنا الحبيبة مصر.

الفرص التي يوفرها المجتمع المدني

فيما تناول ياسر عبدالموجود، نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية بقنا، الفرص التي يوفرها المجتمع المدنى، من خلال الجمعيات الأهلية المنتشرة فى كافة ربوع الجمهورية، سواء من خلال القروض متنوعة العائد والمبلغ، أو من خلال توفير المعدات والأدوات اللازمة لإنشاء المشروعات الصغيرة، والتى تتناسب مع طبيعة المجتمع المحيط فى كل منطقة.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية، بأن المجتمع المدنى ما زال يعمل على تغيير ثقافة العمل الحر لدى الشباب والفتيات، من خلال التوعية المستمرة، والترويج للنماذج الناجحة والمشروعات التى تم تنفيذها من خلال الجمعيات الأهلية وأثبتت فعاليتها، لافتًا إلى ضرورة أن يكون لدى المواطن خطة حقيقة ودراسة جيدة للمنطقة المحيطة والمستهدفين حتى يضمن تنفيذ مشروع بنسبة مخاطر بسيطة.

وأوصت الحلقة النقاشية، بضرورة تفعيل خدمة الشباب الواحد بشكل فعلى وتوفير الآليات اللازمة لضمان عملها بشكل متواصل، فتح مجال أكبر لنشر ثقافة العمل الحر والتوعية بأهمية المشروعات الخاصة وتوفير فرص التدريب اللازمة، والتوعية بالفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشباب، لحثهم على فتح مشروعات صغيرة، وأن تعمل الجمعيات الأهلية على تيسير إجراءات القروض اللازمة لتنفيذ المشروعات الصغيرة.

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