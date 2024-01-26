عاش مع زوجته لسنوات وهى مطلقة.. اقتصادية قنا تعاقب رجلًا ارتكب جرائم فى حق زوجته

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح في جلسة شهر يناير الجاري 2024، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وحسام عبدالباسط، وحضور علي جمال وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف حجاجي الهواري، وجاد خلف النجار، بحبس شخص 3 أعوام وغرامة مالية 70 ألف جنيه على ارتكابه جريمتين في حق طليقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب.

كانت البداية عندما تقدمت سيدة بولندية الجنسية بشكوى لتضررها من المتهم "ب.م" زوجها السابق، حيث قام من عام 2021 حتى يونيو عام 2023، بانشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم المجني ونشر عليه منشورات تتضمن طعنًا في عرضها وخدش شرفها، كما قام بتهديدها برسائل نصية عبر تطبيق "واتس آب" من بين هذه العبارات " هلقي على وجهك ماء النار لتشويهه وأقطع إيديكي ورجليكي".

وتبين أن المجني عليها بسبب كثرة الخلافات مع المتهم طلبت منه الانفصال في عام 2021 ولكنها اكتشفت أنها مطلقة منذ عام 2018 ويعيش معها دون إخبارها فأخذت أبناءها وصممت على الرحيل، لذلك قرر الانتقام منها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك وواتس آب".

وتم إحالة القضية إلى اقتصادية قنا والتي قضت بحبس المتهم عامين مع الشغل وكفالة قدرها 3 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ العقوبة الحبس مؤقتًا وغرامة مالية 50 ألف جنيه عن التهمة الأولي، كما قضت أيضًا بحبس المتهم عامًا مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا وغرامة مالية 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد طليقته.