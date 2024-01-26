الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

عاش مع زوجته لسنوات وهى مطلقة.. اقتصادية قنا تعاقب رجلًا ارتكب جرائم فى حق زوجته

محكمة
محكمة

قضت المحكمة الاقتصادية لاستئناف قنا، الدائرة الابتدائية الأولى جنح في جلسة شهر يناير الجاري 2024، برئاسة المستشار محمود عبدالكريم النجار، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد أبوالوفا وحسام عبدالباسط، وحضور علي جمال وكيل النيابة، وأمانة سر مدحت يوسف حجاجي الهواري، وجاد خلف النجار، بحبس شخص 3 أعوام وغرامة مالية 70 ألف جنيه على ارتكابه جريمتين في حق طليقته عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وواتساب.

كانت البداية عندما تقدمت سيدة بولندية الجنسية بشكوى لتضررها من المتهم "ب.م" زوجها السابق، حيث قام من عام 2021 حتى يونيو عام 2023، بانشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" باسم المجني ونشر عليه منشورات تتضمن طعنًا في عرضها وخدش شرفها، كما قام بتهديدها برسائل نصية عبر تطبيق "واتس آب" من بين هذه العبارات " هلقي على وجهك ماء النار لتشويهه وأقطع إيديكي ورجليكي".

وتبين أن المجني عليها بسبب كثرة الخلافات مع المتهم طلبت منه الانفصال في عام 2021 ولكنها اكتشفت أنها مطلقة منذ عام 2018 ويعيش معها دون إخبارها فأخذت أبناءها وصممت على الرحيل، لذلك قرر الانتقام منها باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك وواتس آب".

وتم إحالة القضية إلى اقتصادية قنا والتي قضت بحبس المتهم عامين مع الشغل وكفالة قدرها 3 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ العقوبة الحبس مؤقتًا وغرامة مالية 50 ألف جنيه عن التهمة الأولي، كما قضت أيضًا بحبس المتهم عامًا مع الشغل وكفالة 3 آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس مؤقتًا وغرامة مالية 20 ألف جنيه، بتهمة سب وقذف وإزعاج وتهديد طليقته.

قنا محكمة قنا محكمة قنا الاقتصادية محافظ قنا محافظة قنا

مواد متعلقة

إصابة خمسيني ونجله بطلق ناري على يد نجل شقيقه بسبب خلافات على الميراث بقنا

الشرطة توزع الورد والشوكولاتة على المواطنين احتفالا بعيدها في قنا

"مستقبل ولادنا في منتج بلادنا".. حلقة نقاشية بمركز "نيل قنا"

مناظرة 514 رأس ماشية خلال فعاليات قافلة بيطرية مجانية بمركز نقادة بقنا

قنا تعلن انعقاد أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال فبراير المقبل

بسبب لعب العيال ..قتل جاره بـ5 طعنات فى قنا

العثور على جثة رضيعة مجهولة النسب ملقاة في الطريق الصحراوي بقنا

محافظ قنا ومدير الأمن يضعان إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

الأكثر قراءة

عاجل.. محكمة العدل الدولية ترفض طلب إسرائيل بإلغاء قضية الإبادة الجماعية

رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس 2024

الرئيس السيسى: لو حليت أزمة الدولار فيكى يا مصر ولا يهمنى حاجة تانى

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

تعرف على كشوف أسماء العفو الرئاسي 2024 في مصر ونص القرار

عاجل.. جلسة كولر تبقى على نجم الأهلى وتغلق الباب أمام رحيله فى يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

جولتان لأمريكا فى إفريقيا

أحمد بهاء الدين شعبان

نهاية "دافوس" و"الثقة" المُفتقدة في "عالم منقسم"!

د. محمد عفيفي

إثيوبيا: لماذا؟ «1-2»

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «1»

وائل لطفي

عيد الشرطة

منى رجب

رفض المجزرة الإسرائيلية يتصاعد فى كل مكان

د. أحمد لاشين

معركة جديدة للحجاب فى إيران تحدد اختيار الولى الفقيه

جلال حمام

مأزق إسرائيل.. بين تحرير الرهائن وتدمير حماس

صور

ندوة لمناقشة أعمال محمد الباز فى معرض القاهرة للكتاب

صلاة الجمعة من معرض القاهرة الدولى للكتاب (صور)

العظمة تمد لسابع جد.. «أحفاد الفراعنة» يقدمون للعالم ورق البردى من الشرقية

محطة تل أبيب

المزيد

مخطط إسرائيلى جديد بشأن غزة.. توطين اليهود وإنهاء الوجود الفلسطينى فى القطاع

فرنسا تعارض خطة الاحتلال بإنشاء منطقة عازلة وتقليص حجم غزة

عشرات الشهداء والجرحى فى قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة