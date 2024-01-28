تعليم قنا تفتتح المعرض المحلي للعلوم والهندسة "آيسف 2024 "

افتتح الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم الأحد، المعرض المحلي للعلوم والهندسة "آيسف ٢٠٢٤ "، الذي يجرى تنظيمه تحت إشراف مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية.

وحضر افتتاح المعرض أشرف سعد مدير مركز التطوير التكنولوجي بالمديرية، والدكتور محمد حسن الساعى الأستاذ في كلية الهندسة بجامعة الأزهر، ومديرو عموم الإدارات التعليمية .



وعقب الافتتاح، تفقد وكيل الوزارة، أجنحة معرض المشروعات البحثية المختلفة "آيسف"، يشارك فيه 93 طالب وطالبة، بعدد 60 مشروعًا، وتم تصعيد 25 مشروعًا فوق السن لـ 33 طالب وطالبة يتنافسون للمشاركة بمعرض العلوم والهندسة على مستوي الجمهورية خلال المرحلة المقبلة.



وخلال الفعاليات استعرض الطلاب والطالبات ابتكاراتهم العلمية، فى العلوم والفيزياء والالات الذكية والروبوت والمشاريع الطبية والهندسية والعلوم السلوكية.



وأوضح وكيل الوزارة أن معرض "آيسف 2024" يعد نتاجًا لعمل عام دراسي كامل 2024/2023، من خلال مركزالتطوير التكنولوجي بالمديرية والإدارات التعليمية المختلفة.



وأشار أن المشروعات المشاركة بمعرض "آيسف 2024 " هي لطلاب يمثلون مختلف الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، بجانب مدرسة المتفوقين، ولجنة تحكيم وتقييم أبحاث ومشروعات المعرض المحلي للعلوم والهندسة تضم عددًا من أساتذة الكليات ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس من كليات الهندسة، والعلوم، والتربية بجامعة جنوب الوادي

وأشاد السيد بالجهد المبذول في مشروعات المعرض، كما قدم رسالة شكر لجميع المشاركين من الطلبة والطالبات، متمنيا التوفيق للجميع، مؤكدا أهمية البحث العلمي فى التقدم والازدهار لمصرنا الغالية وأهمية اكتشاف الطلاب الباحثين والمبدعين بمختلف المجالات المعرفية، والعمل على تنمية أفكارهم واستثمار طاقاتهم الإيجابية في مشروعات تخدم المجتمع.

