بدء فعاليات تدريب المرشحين للعمل بوظيفة معلم مساعد في قنا

شهد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، بدء فعاليات تدريب المرشحين للعمل بوظيفة معلم مساعد بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، والمنعقد بمركز التدريب الرئيسي لأبناء إدارتي قنا وقفط التعليمين

وبدأت تدريبات الدفعة الثانية للمرشحين للعمل بمسابقة 30 ألف معلم، اليوم، الأحد 28، وتستمر حتى الأربعاء 31 يناير.

أهمية التدريبات لتأهيل المرشحين للعمل وفق أسس ونظريات التعلم الحديثة



أكد وكيل وزارة التعليم على أهمية تلك التدريبات لتأهيل المرشحين للعمل وفق أسس ونظريات التعلم الحديثة، وتنمية الجوانب الثقافية والتربوية والرياضية، وكذلك تحفيز المرشحين للإطلاع والاستعداد المهاري والرياضي لأداء تلك الرسالة السامية.



ونظمت التدريبات بقنا في حضور محمد فرج الله مدير مركز تدريب المعلمين الرئيسي، وأسامة قدوس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ونخبة من المدربين المعتمدين بالأكاديمية ومسئولي التدريب بالإدارة.

الاستعداد لتدريب 372 مرشحا في عدد من مراكز التدريب بالمحافظة

جدير بالذكر أن المديرية في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى استعدت لتدريب 372 مرشحا في عدد من مراكز التدريب بالمحافظة لاستيعاب المرشحين وتحديد أماكن قريبة من أماكن إقامتهم بحيث خصصت مدرسة قوص الثانوية العسكرية بنين لإدارات ( إدارة نقادة – إدارة قوص – إدارة قفط ) ومدرسة دشنا الصناعية بنين لإدارات ( إدارة دشنا-إدارة الوقف )، ومركز التنمية بمدرسة المشتركة الابتدائية بنجع حمادى ادارة نجع حمادى فقط

وأخيرًا مركز التنمية الكائن بإدارة فرشوط التعليمية لإدرات ( إدارة فرشوط- إدارة أبو تشت ).

كان قد تفقد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا فاعليات اليوم الثاني من تدريب معلمي اللغة الفرنسية بالمرحلة الاعدادية في اطار مشروع ترفل لتطوير تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية المصرية بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم المصرية والمعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة والسفارة الفرنسية، والذي ينعقد خلال المدة من 27 يناير وحتى أول فبراير بقاعات التدريب بمدرستي السيدة زينب الثانوية بنات بإدارة قنا التعليمية وقوص الثانوية العسكرية بنين بإدارة قوص التعليمية.

