وكيل "تعليم قنا" يعلن عن حركة تنقلات لقيادات الإدارات

أعلن الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، اليوم، حركة تنقلات لقيادات الإدارات التعليمية، في إطار تطوير العمل بالإدارات التعليمية وإحداث حراك وتجديد دماء للقيادات بتعليم قنا.

وتضمنت الحركة نقل وفاء رشاد إلى مدير عام إدارة قنا التعليمية، عبد الله القباني مدير عام إدارة قوص التعليمية، والدكتور عفت وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي، والدكتور علاء الفقي مدير عام إدارة نقادة، طارق نور الدين مدير عام إدارة دشنا التعليمية، والدكتور بخيت محمد مدير عام إدارة قفط التعليمية، وعبد الرسول صقر مدير عام إدارة فرشوط التعليمية، تنفيذا لحكم قضائي.

كما تضمنت الحركة تكليف المهندس عبد المنعم قاصد مدير عام إدارة ابوتشت التعليمية، والأستاذ أبو الوفاء عبد السلام وكيل إدارة الوقف التعليمية.

وأعرب وكيل الوزارة عن ثقته في قدرة القيادات الجديدة على مواصلة مسيرة تطوير التعليم بقنا، وتحقيق أفضل النتائج لصالح العملية التعليمية.