الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يتفقد أنشطة مركز الحكيم الشامل لتأهيل ذوي الهمم بالمعنا

محافظ قنا
محافظ قنا

أجرى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمركز الحكيم الشامل للتأهيل ومخبز بمنطقة المعنا بمدينة قنا، رافقه الدكتور حازم عمر نائب المحافظ وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة سلمي القاضي عضو المكتب الفني بمديرية الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.
استهل محافظ قنا جولته بتفقد مركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين والمقام على مساحة 7 أفدنة، ويضم مركز علاج طبيعي لذوي الاحتياجات الخاصة وغرفة قياس سمعي وفصول للتعامل مع ذوى الاحتياجات الخاصة حسب نوع الإعاقة وشدتها، إضافة إلى ورشة حديثة لتصنيع المنتجات الخشبية ومطبعة وعدد من الأنشطة الترفيهية للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بهدف تنمية مهاراتهم، بالإضافة إلى حضانة نموذجية.

كما تابع محافظ قنا، سير العمل بمخبز الـ pku بمركز الحكيم، والذي يقدم منتجات خاصة بأمراض التمثيل الغذائي وحساسية القمح بمحافظات قنا والأقصر والبحر الأحمر وأسوان المسجلين بقاعدة بيانات مركز الإرشاد الوراثي بمديرية الصحة.

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