وزيرة التضامن ومحافظ قنا يدشنان قوافل "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" بمركز شباب المعنا

أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء أشرف الداودى محافظ قنا، إشارة بدء حملة "بالوعي.. مصر بتتغير للأفضل" من مركز شباب المعنا بمدينة قنا، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بقنا، والإعلامي مصطفى بكرى، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وزيرة التضامن: القافلة مستمرة حتى يوم 2 فبراير المقبل بمراكز قنا

ومن جانبها أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن القافلة مستمرة حتى يوم 2 فبراير المقبل بمراكز قنا، ونجع حمادى، وقوص، وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية والصحية من خلال بث أكثر من 12 رسالة توعية تتعلق بحياة المواطن واستقرار أسرته وتنمية مجتمعه، بما يعزز الروابط الاجتماعية ويكرس مشاعر الانتماء والولاء.

وأضافت الوزيرة أن الحملة تستهدف تقديم كل أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية، من خلال برامج الحماية والرعاية والتنمية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، وكذا حصر الأسر الأولى بالرعاية وتصنيفها وتقديم الرعاية اللازمة لهم، من خلال تقديم حزمة من التدخلات التي تساعدهم بالخروج من دائرة الفقر متعدد الأبعاد، مشيرة إلى أن التدخلات تشمل تقديم مشروعات تمكين اقتصادي من خلال برنامج تنمية الأسرة المصرية، وبرنامج مستورة الذي ينفذ من خلال بنك ناصر الاجتماعي، ويشمل محور التمكين الاقتصادى، وتقديم المشروعات متناهية الصغر، وتوفير فرص عمل للشباب، وتنظيم ملتقيات توظيف مع عدد من شركات القطاع الخاص.

الداودي: الحملة ستقدم برامج الحماية الاجتماعية وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية

وقال محافظ قنا إن الحملة ستقدم برامج الحماية الاجتماعية، وتشمل حزمة من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية وخدمات برنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، سواء تسجيل التظلمات للحالات التي سبق رفضها أو الاستعلام وتيسير الإجراءات للمستحقين، بالإضافة إلى تقديم المعلومات اللازمة وتيسير الإجراءات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال الاستعلام والتسجيل، فضلًا عن تنظيم العديد من الأنشطة التوعوية خاصة التربية الأسرية الإيجابية، وأهم القضايا التي تضمنها برنامج «وعي للتنمية المجتمعية»، والتوعية بالألف يوم الأولى للطفل، فضلًا عن استهداف مشرفى الحضانات لرفع قدراتهم الإدارية والفنية في مجال الطفولة المبكرة، وعرض النماذج المطورة للحضانات، وتقديم عرض مسرحي يتضمن أهم رسائل التوعية.

الجدير بالذكر أن مقر الحملة بمركز شباب المعنا بمركز قنا خلال يومي ٢٨ و٢٩ يناير، وبنادى الشعب بمدينة قوص خلال يومي ١ و٢ فبراير، وبمركز شباب نجع حمادى خلال يومي ٣٠ و٣١ يناير الجارى.