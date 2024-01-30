الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء أعمال رصف الطرق بمدينة أبوتشت فى قنا

رصف الطرق
رصف الطرق

أعلن عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، البدء في تنفيذ أعمال الرصف بمنطقة التأمينات بمدينة أبوتشت بطول ٧٠٠ متر وعرض ١٤ متر، بتكلفة مليون ونصف المليون جنية ضمن الخطه الاستثمارية للعام المالي الحالي 2024/2023  لمراكز المحافظة والتي تتضمن رصف الطرق والنظافة وتجميل الميادين وتحسين البيئة، بهدف تسهيل الحركة والنقل وانتقال المواطنين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم. 

وأكد المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، على المتابعة الدورية والمستمرة من قبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا لأعمال ومراحل التنفيذ حتى الإنتهاء من تلك الأعمال وفقًا للجدول الزمني المقرر وطبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المحددة، فضلا عن تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات وتسخير الامكانات المتاحة وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات بالمراكز والقرى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مؤكدا إنه لن يسمح بأي تهاون أو تقصير في تنفيذ الأعمال حفاظًا على الصالح العام وحقوق المواطنين.

 

وفي سياق آخر؛ كان قد تابع اللواء اشرف الداودى محافظ قنا اليوم، أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بمراكز ومدن المحافظة والتي تم  البدء في تنفيذها منتصف الشهر الجارى، وتستمر حتى الجمعة الموافق 16 فبراير المقبل.

ومن جانبه قال عمر عبد الباقى المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، إن المحافظة نجحت في إزالة 48 مخالفة مبان على مساحة نحو 14904 متر مربع، وإزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 50 فدان تعديات على أملاك الدولة، كما تم ازالة 6 مخالفات بناء على أراضي زراعية على مساحة 7 قراريط و3 أسهم  بالتعاون مع مديرية أمن قنا، والجهات والأجهزة المعنية بالمحافظة منذ بداية تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجة الـ22. 

قنا محافظ قنا محافظة قنا أشرف الداودي محافظ قنا أبوتشت

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