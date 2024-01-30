مصرع فرد أمن بطلقات نارية على يد مجهولين في قنا

لقي فرد أمن بمصنع الألومنيوم مصرعه، اليوم الثلاثاء، بطلق ناري على يد مجهولين، بمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بقوات الأمن إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بمقتل فرد أمن بالألومنيوم بطلق ناري في مركز نجع حمادي.

حاول التصدي لهم فأردوه قتيلا

وبعد الفحص تبين مصرع محمد عمار، يبلغ من العمر 50 عامًا، من محافظة أسيوط، ويعمل فرد أمن موظف بمصنع الألومنيوم في مركز نجع حمادي، على يد مجهولين عندما تصدى لهم أطلقوا عليه أعيرة نارية أدت إلى إصابته ثم وفاته بمركز نجع حمادي.

تم إيداع الجثة داخل مشرحة مستشفى بهجورة في نجع حمادي تحت تصرف الجهات المختصة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين.